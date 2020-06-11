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Назван величайший киногерой в истории 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван величайший киногерой в истории
Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
Об этом сообщает журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Лидером рейтинга стал археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд. Вторую строчку заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» — ее сыграла Сигурни Уивер.
Сайт Film News обнародовал полный список, который был опубликован в печатной версии Empire. Замкнул тройку Железный человек. Кроме того, в первую десятку рейтинга величайших персонажей вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.
В феврале стало известно, что Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе. Кинопродюсер, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила участие 77-летнего актера в пятой картине франшизы. По ее словам, новый кинофильм будет «продолжением, а не перезагрузкой серии».
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Фильмы , Чужой , Сигурни Уивер , Кэтлин Кеннеди , Джеймс Бонд , Харрисон Форд
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