Назван величайший киногерой в истории 

Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

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Об этом сообщает журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.

Сайт Film News обнародовал полный список, который был опубликован в печатной версии Empire. Замкнул тройку Железный человек. Кроме того, в первую десятку рейтинга величайших персонажей вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд , Супермен и Черная Пантера.