Зрители назвали величайшего киногероя 

Зрители выбрали величайшего киногероя в истории. Об этом сообщает журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
На первом месте, согласно мнению зрителей, оказался Индиана Джонс из одноименного фильма. Его сыграл Харрисон Форд. Второе место заняла Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой", роль которой исполнила Сигурни Уивер.
Кадр из фильма
Замыкает тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего. В десятку вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр Плющенко (более известный как Гном Гномыч) может сняться в "Ералаше".