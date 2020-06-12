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Какой изначально был сюжет у «Джентльменов удачи» 

Мария Сергеева 9 часов назад
Какой изначально был сюжет у «Джентльменов удачи»
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Комедия Александра Серого "Джентльмены удачи" является одной из самых популярных представительниц жанра, а многие фразы из картины стали крылатыми. По посещаемости зрителями фильм занимает 12 место среди всех продуктов советского кинематографа. Кто знает, смогла бы кинолента достичь таких высот с первоначальным сюжетом. О том, каким он был — в материале "Рамблера".
Георгий Данелия выступил художественным руководителем "Джентльменов удачи", а также вместе с Викторией Токаревой написал сценарий. Сам Георгий Николаевич рассказывал о том, что после четырех лет тюрьмы Александр Серый вышел на волю без денег и работы, поэтому Данелия по старой дружбе помог своему коллеге.
Идея картины принадлежит сценаристу Валентину Ежову, однако предложенный сюжет изначально был другим: положительный герой в лице сотрудника милиции с помощью силы убеждения перевоспитывает бандитов. Впрочем, высшим кругам в правоохранительных органах такая задумка не пришлась по вкусу. В итоге главным героем сделали директора детского сада, а антагонистом — рецидивиста по кличке Доцент.
Вся блатная речь в "Джентльменах удачи" появилась благодаря режиссеру — пригодился его тюремный опыт. Так, в камерах развесили плакаты, мотивирующие к честному труду, а язык героев наполнился воровским жаргоном. Хотя в данном случае цензура требовала очистить картину от такой нелицеприятной вещи. Выход нашли в применении "квази-блатных" слов, например, "сосиска", "Навуходоносор" и др.
Сюжет не предусматривал эпизода с растиранием снегом: планировалось снять обычную зарядку, а Леонов, Вицин и Крамаров договорились между собой, что раздеваться в мороз не станут. В итоге Муратов, опоздавший на съемки, о существовавшей договоренности не знал и выскочил на снег в плавках. Актерам пришлось к нему присоединиться, а Крамаров решил отомстить "Василию Алибабаевичу", натерев того снегом. Муратов завопил от неожиданности, а позже к ним подключился и Вицин, угостив снегом Крамарова. Импровизацию решили оставить в картине.
Ранее "Рамблер" писал о том, что "Джентльменов удачи" должны были играть другие актеры.
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Фильмы , Джентльмены удачи , Александр Серый , Георгий Данелия , Валентин Ежов , Виктория Токарева , МВД
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