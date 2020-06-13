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Изменены правила выбора номинантов на «Оскар» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Фото: Lenta.ru
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.
Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.
Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.
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Фильмы , Оскар
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