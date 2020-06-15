Послания, оставленные Гайдаем в «Операции Ы» 

Леонида Гайдая до сих пор считают одним из самых лучших режиссеров в истории советского кино. В его картинах есть скрытый смысл и тонкий юмор, который понятен не всем. В одном из самых популярных фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" он оставил несколько посланий, которые не все могут разгадать.

Черный кот

Во многих фильмах Гайдая есть сцены с черным котом. В "Операции Ы" он появился в новелле "Наваждение" он появился в тот момент, когда Шурик подбирает черного кота и отвлекает собаку, чтобы Лида смогла пробраться в подъезд. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница" тоже были черные коты. Почему именно кот стал символом, который появляется из картины в картину, никто разгадать не смог.

"Кто не работает, тот…"

Всем известна фраза: "Кто не работает, тот не ест". Она была лозунгом и вошла в "Моральный кодекс строителя коммунизма", принятый в 1961 году. К нему зрителей Гайдай отослал и в фильме. Верзила сказал Шурику: "Кто не работает, тот ест. Учись, студент!", а Шурик чуть не подавился батоном.

Директор базы Петухов С. Д.

На двери директора базы висела табличка, на которой можно было увидеть его фамилию и инициалы. Так Гайдай отослал зрителей к своему произведению "Жених с того света". В той картине герой носит такую же фамилию и инициалы. Известно, что в первом фильме Петухов С. Д. был бюрократом, а директор овощебазы проворовался. Так Гайдай намекнул на то, что во времена бюрократии можно свободно воровать.