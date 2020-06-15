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Российские комедии, не уступающие советским 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Российские комедии, не уступающие советским
Фото: Кадр из фильма "Горько!"
Конечно, советские фильмы считаются эталонными. Комедии того времени тяжело сравнивать с современными, так как и время, и юмор совершенно разные. Несмотря на это, можно выделить несколько российских комедий без шуток "ниже пояса" с настоящим юмором. "Рамблер" собрал лучшие смешные российские фильмы.

«Горько!»

Есть несколько частей этого фильма, но первая стала самой удачной. В комедии рассказывается о паре влюбленных, которые готовятся к свадьбе. Их родители хотят сделать все, согласно традициям: тамада, каравай и конкурсы. Прогрессивная молодежь с ними не согласна, поэтому, чтобы не расстраивать своих родственников, они решают организовать второе торжество для себя и друзей. Так, в день свадьбы супругам предстоит быть в двух местах одновременно.

«Елки»

Кадр из фильма "Елки новые"
У этой серии фильмов целых семь частей. Все они объединяют истории разных людей в канун Нового года, но все они связаны между собой. У каждого фильма несколько новелл, но они решают одну проблему. В конце каждой части зрителей ждет новогоднее чудо. За несколько лет «Елки» успели стать главным новогодним фильмом страны, и теперь зрители с нетерпением ждут, что же сможет сравниться с ними и занять их место.

«Холоп»

Кадр из фильма "Холоп"
Этот фильм стал рекордсменом по сборам среди российских картин. Картина рассказывает о молодом человеке, который принадлежит к «золотой молодежи». Он не ценит хорошее отношение своего отца, садится пьяным за руль и считает, что ему все можно. Его отец отправляется к эксперту по телешоу, чтобы он перевоспитал сына. Так, мажор оказывается в совершенно непривычной для себя обстановке.

«Я худею»

Кадр из фильма "Я худею"
Лента хорошо подстроилась под современные реалии, в которых из каждого утюга людям твердят о том, что нужно любить себя такими, какими вы есть. А что, если вы такими быть не хотите? Главная героиня долго работает над собой, но потом понимает, что для счастья ей надо было не похудеть, а разобраться с самой собой.
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Комментарии 7
Фильмы , Ёлки , Горько! , Я худею , Золотая молодежь
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