Фильмы, которые понравятся старым девам 

Раньше старыми девами называли женщин, которые так и не вышли замуж и до конца жизни не имели отношений с мужчинами. Причем таковыми считали уже 23-летних девушек. Сейчас старыми девами обычно называют женщин, которые ни разу официально не выходили замуж, хотя и могли состоять в отношениях. «Рамблер» собрал фильмы, героинями которых стали старые девы.
«Джейн Остин»
Одной из самых знаменитых старых дев была писательница Джейн Остин. Она дарила своим героиням личное счастье, но сама так и не связала себя узами брака.
Этот фильм рассказывает о юности писательницы. Дочь священника Джейн (Энн Хэтэуэй) может выйти замуж за обеспеченного мистера Уизли (Лоуренс Фокс), но влюблена в обаятельного Томаса Лефроя (Джеймс Макэвой). Однако они оба бедны, поэтому их союз обречен.
«Любовные неудачи Джейн Остин»
Еще один фильм о писательнице, но менее романтический, чем лента с Энн Хэтэуэй. Джейн Остин (Оливия Уильямс) рассказывает своей любимой племяннице Фанни (Имоджен Путс), почему она так и не вышла замуж и посвятила себя творчеству.
«Доводы рассудка»
Экранизация последнего и самого автобиографического романа Джейн Остин. Энн Эллиот (Аманда Рут) в юности отказала капитану Фредерику Уэнтуорту (Киаран Хайндс), поддавшись уговорам высокомерной семьи. Теперь ей около 27 лет, она помогает младшей сестре воспитывать ее детей и терпит нападки старшей сестры и своего отца. В это время в Англию возвращается Фредерик, уже сделавший успешную карьеру на флоте, но теперь он ухаживает за юной сестрой зятя Энн.
Кадр из фильма "Доводы рассудка"
Экранизация еще одного романа Остин. Эмма Вудхаус (Гвинет Пэлтроу), несмотря на красоту, ум и солидное приданое, отказывается от замужества, чтобы не расстраивать привязанного к ней отца. От скуки она решает устроить личное счастье своей новой подруги Гарриет (Тони Коллетт). В итоге все это приводит к череде недоразумений.
«Дневник Бриджит Джонс»
Хелен Филдинг написала роман с оглядкой на «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, однако рассказала о современных проблемах одиноких тридцатилетних англичанок.
Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) с первого дня нового года начинает вести дневник, где рассказывает о трудностях личной жизни и профессиональных проблемах девушки за тридцать. Все вокруг бестактно спрашивают, почему она все еще не замужем, а она сама мечтает о любви.
Незадолго до Нового года Игорь (Олег Янковский) ошибается адресом и стучит в дверь Татьяны (Ирина Купченко), одинокой женщины средних лет, которая живет вместе с больной матерью Софьей Ивановной (Екатерина Васильева). Игорь шел на свидание к молодой любовнице, но Татьяна уговаривает его на один вечер притвориться ее женихом, чтобы порадовать мать.
Кадр из фильма "Дамы в лиловом"
«Дамы в лиловом»
Сестры Урсула (Джуди Денч) и Джанет (Мэгги Смит) Уиддингтон живут в Корнуолле. Однажды на пляже они обнаруживают обессиленного незнакомца и выхаживают его. Андреа (Даниэль Брюль) оказывается скрипачом и очаровывает обеих пожилых женщин, возникает даже некоторое соперничество. Но вскоре в их жизни появляется аристократка Ольга (Наташа МакЭлон), которая также интересуется юношей.
Эрика Кохут (Изабель Юппер) — известный профессор Венской консерватории, ей сорок лет и она живет с матерью (Анни Жирардо). Она свысока относится к своим ученикам до тех пор, пока не встречает Вальтера (Бенуа Мажимель).
«Старая дева»
Мюриель (Анни Жирардо) никак не может преодолеть свою стеснительность и считает себя неудачницей. Однако на курорте она наконец влюбляется и решает изменить свое поведение.
«Дневной поезд»
Две старые подруги, одна из которых живет в Ленинграде, а другая в Москве, решили познакомить между собой взрослых детей, одиноких интеллигентов. Так инженер Игорь (Валентин Гафт) приезжает на выходные в северную столицу и знакомится с Верой (Маргарита Терехова), которая занимается выдачей патентов.