Фильмы, которые понравятся старым девам 

Раньше старыми девами называли женщин, которые так и не вышли замуж и до конца жизни не имели отношений с мужчинами. Причем таковыми считали уже 23-летних девушек. Сейчас старыми девами обычно называют женщин, которые ни разу официально не выходили замуж, хотя и могли состоять в отношениях. «Рамблер» собрал фильмы, героинями которых стали старые девы.

«Джейн Остин»

Одной из самых знаменитых старых дев была писательница Джейн Остин. Она дарила своим героиням личное счастье, но сама так и не связала себя узами брака.

«Любовные неудачи Джейн Остин»

Еще один фильм о писательнице, но менее романтический, чем лента с Энн Хэтэуэй. Джейн Остин ( Оливия Уильямс ) рассказывает своей любимой племяннице Фанни (Имоджен Путс), почему она так и не вышла замуж и посвятила себя творчеству.

«Доводы рассудка»

Экранизация последнего и самого автобиографического романа Джейн Остин. Энн Эллиот ( Аманда Рут ) в юности отказала капитану Фредерику Уэнтуорту (Киаран Хайндс), поддавшись уговорам высокомерной семьи. Теперь ей около 27 лет, она помогает младшей сестре воспитывать ее детей и терпит нападки старшей сестры и своего отца. В это время в Англию возвращается Фредерик, уже сделавший успешную карьеру на флоте, но теперь он ухаживает за юной сестрой зятя Энн.

Кадр из фильма "Доводы рассудка"

Экранизация еще одного романа Остин. Эмма Вудхаус ( Гвинет Пэлтроу ), несмотря на красоту, ум и солидное приданое, отказывается от замужества, чтобы не расстраивать привязанного к ней отца. От скуки она решает устроить личное счастье своей новой подруги Гарриет (Тони Коллетт). В итоге все это приводит к череде недоразумений.

«Дневник Бриджит Джонс»

Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) с первого дня нового года начинает вести дневник, где рассказывает о трудностях личной жизни и профессиональных проблемах девушки за тридцать. Все вокруг бестактно спрашивают, почему она все еще не замужем, а она сама мечтает о любви.

Незадолго до Нового года Игорь ( Олег Янковский ) ошибается адресом и стучит в дверь Татьяны ( Ирина Купченко ), одинокой женщины средних лет, которая живет вместе с больной матерью Софьей Ивановной ( Екатерина Васильева ). Игорь шел на свидание к молодой любовнице, но Татьяна уговаривает его на один вечер притвориться ее женихом, чтобы порадовать мать.

Кадр из фильма "Дамы в лиловом"

«Дамы в лиловом»

Сестры Урсула ( Джуди Денч ) и Джанет ( Мэгги Смит ) Уиддингтон живут в Корнуолле. Однажды на пляже они обнаруживают обессиленного незнакомца и выхаживают его. Андреа ( Даниэль Брюль ) оказывается скрипачом и очаровывает обеих пожилых женщин, возникает даже некоторое соперничество. Но вскоре в их жизни появляется аристократка Ольга (Наташа МакЭлон), которая также интересуется юношей.

«Старая дева»

Мюриель (Анни Жирардо) никак не может преодолеть свою стеснительность и считает себя неудачницей. Однако на курорте она наконец влюбляется и решает изменить свое поведение.

«Дневной поезд»