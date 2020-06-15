Названа новая дата проведения церемонии «Оскар» 

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Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы в Twitter-аккаунте.

Изначально планировалось, что торжественное мероприятие состоится 28 февраля 2021 года. Однако из-за риска распространения коронавируса организаторы приняли решение провести награждение 25 апреля.

Кроме того, в аккаунте церемонии в Twitter написали, что до 28 февраля будет продлен период отбора фильмов. Номинации объявят 15 марта.

Также из-за пандемии коронавируса перенесли открытие Музея киноакадемии. Оно планировалось на декабрь 2020 года, но состоится 30 апреля 2021 года.