Названа новая дата проведения церемонии «Оскар» 

Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы в Twitter-аккаунте.
Изначально планировалось, что торжественное мероприятие состоится 28 февраля 2021 года. Однако из-за риска распространения коронавируса организаторы приняли решение провести награждение 25 апреля.
Кроме того, в аккаунте церемонии в Twitter написали, что до 28 февраля будет продлен период отбора фильмов. Номинации объявят 15 марта.
Также из-за пандемии коронавируса перенесли открытие Музея киноакадемии. Оно планировалось на декабрь 2020 года, но состоится 30 апреля 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что объявлены даты проведения «Евровидения-2021».