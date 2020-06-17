Бербер рассказала о съемках пикантной сцены в сериале

Сыгравшая робота в комедийном фантастическом сериале "Анна Николаевна" актриса Зоя Бербер в интервью RT рассказала о том, как снимали откровенную сцену.

Для съемок этого эпизода позвали дублера. "Мне кажется, я не открою вам тайну, если скажу, что в этой сцене часть тела принадлежала моему дублеру, а другая часть — мне. А уж какая именно — гадать вам", — посмеялась Бербер.

По ее словам, это решение было принято, чтобы Бербер не переживала за сцену во время работы с партнером. "Чтобы режиссер, оператор, продюсеры остались довольны, мы все вместе выбрали дублера, замечательную девочку, которая и сыграла идеальное тело андроида. Так что мне не пришлось смущаться: я эту часть работы отдала профессионалу", — сказала актриса.

Премьера сериала "Анна Николаевна" на ТНТ состоялась 15 июня.