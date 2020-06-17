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Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне» 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Бербер рассказала о съемках пикантной сцены в сериале
Фото: Кадр из сериала "Анна Николаевна"
Сыгравшая робота в комедийном фантастическом сериале "Анна Николаевна" актриса Зоя Бербер в интервью RT рассказала о том, как снимали откровенную сцену.
Для съемок этого эпизода позвали дублера. "Мне кажется, я не открою вам тайну, если скажу, что в этой сцене часть тела принадлежала моему дублеру, а другая часть — мне. А уж какая именно — гадать вам", — посмеялась Бербер.
По ее словам, это решение было принято, чтобы Бербер не переживала за сцену во время работы с партнером. "Чтобы режиссер, оператор, продюсеры остались довольны, мы все вместе выбрали дублера, замечательную девочку, которая и сыграла идеальное тело андроида. Так что мне не пришлось смущаться: я эту часть работы отдала профессионалу", — сказала актриса.
Премьера сериала "Анна Николаевна" на ТНТ состоялась 15 июня.
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Фильмы , Зоя Бербер
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