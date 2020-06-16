Самые дорогие сцены в истории кино 

Видео рассказывает о самых дорогих сценах в кино. Режиссёры и продюсеры порой не скупятся, чтобы снять действительно захватывающие кадры, которые навсегда застревают в памяти зрителей. При этом на экране всё происходит по-настоящему и никакой компьютерной графики не используется. Смотрите видео и узнайте, чего стоило киношникам перекрыть самую оживлённую улицу Нью-Йорка, как снимали эвакуацию нескольких тысяч статистов и сколько потратили денег на постройку автострады ради съёмок погони.