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Что ожидает фильмы с участием Ефремова 

ИА Regnum 5 часов назад
Что ожидает фильмы с участием Ефремова
Фото: Кадр из фильма "Самый лучший фильм 3-ДЭ"
Мнение о будущем кинофильмов с участием актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, высказал кинокритик Роман Григорьев. Его интервью приведено на сайте радио «Комсомольская правда».
В начале разговора Григорьев сообщил личную оценку произошедшему.
«Я считаю чудовищной историей, что Ефремов находится на домашнем аресте. То есть можно пьяным вусмерть убить человека и сидеть дома, записывать какие-то слезные жалобы и покаяния»,
— заявил критик.
По его словам, ситуация усугубляется тем, что обычные люди сидят в камерах предварительного заключения или находятся в тюрьмах и изоляторах за гораздо меньшие проступки или ничего не совершив. Разница в отношении к известным личностям и к простым людям является «насмешкой над обществом», отметил Григорьев.
В отношении кинофильмов с участием Ефремова кинокритик сообщил, что, как актер, Ефремов талантлив и профессионален. Поэтому вырезай эпизоды с его участием или оставляй, по мнению Григорьева, фильмам ничего не поможет, если сама по себе картина неинтересна. А так как Ефремов играет роли второго плана, то зрители все равно пойдут или не пойдут на сам фильм, без особого внимания на участие этого артиста. При этом, наоборот, скандальная ситуация может у некоторых зрителей подогреть интерес к просмотру фильмов с участием актера.
«Давайте мы ее посмотрим, здесь он еще нормальный, он не сидел, здесь он не пил, и он в кадре у нас трезвый, хороший, значит, давайте смотреть»,
— отметил кинокритик
Григорьев также напомнил, что многие известные люди и артисты злоупотребляли алкоголем, но само по себе это обстоятельство не вызывает общественного порицания в отношении них.
Напомним, в 2020 году готовятся премьеры фильмов с участием Ефремова: фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» и сказка «Конек-горбунок».
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Комментарии
Фильмы , Конек-Горбунок , Роман Григорьев , Михаил Ефремов
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