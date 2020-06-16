3 идеальных фильма для семейного вечера 

Выбрать фильм для просмотра всей семьей — отнюдь не простая задача. Как правило, трудности возникают еще на этапе выбора жанра картины.

Однако не стоит отчаиваться: есть, как минимум, три киноленты, которые наверняка принесут удовольствие всем домочадцам, будь то дети или взрослые. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Миссис Даутфайр"

Дэниэл Хиллард развелся с женой, и теперь он может видеть своих троих детей лишь раз в неделю. Решив раз и навсегда покончить с этой несправедливостью, Хиллард переодевается в женщину, придумывает себе псевдоним — миссис Даутфайр, и устраивается к своей экс-супруге на работу горничной.

Кадр из фильма "Дорогая, я уменьшил детей"

Немного безумный изобретатель Уэйн Залински придумал инновационную машину, способную уменьшать предметы. Вот только он не подумал о том, что от детей подобные изобретения следует держать подальше. Его сын и дочь вместе со своими друзьями случайно включают устройство и уменьшаются до размера песчинки.

Кадр из фильма "Зачарованная"

Принцесса Жизель из сказочной нарисованной страны Андалазии не по своей воле оказывается в Нью-Йорке. В незнакомом городе девушка знакомится с циничным юристом по бракоразводным процессам Робертом, который не верит в искреннюю и долгую любовь.