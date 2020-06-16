Названа дата премьеры нового фильма «бондианы» 

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Стало известно, когда выйдет на экраны новый фильм о приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда "Не время умирать". Главную роль в очередной раз исполняет Дэниел Крейг . Информация о датах премьеры была опубликована Twitter-аккаунте фильма.

Так, зрители Великобритании смогут увидеть долгожданный фильм 12 ноября, а в США премьера состоится 20 ноября.

До этого сообщалось, что мировая премьера намечена на 25 ноября 2020 года. Напомним, что изначально выход ленты планировался в апреле, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.