Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Порноактриса назвала главную проблему современного порно 

Lenta.ru 29 минут назад
Порноактриса назвала проблему современного порно
Фото: @stoyadoll
Порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), назвала главную проблему современного порно. В интервью, опубликованном на TJ, она указала на пагубное влияние сайта Pornhub на индустрию.
«Одно слово — Pornhub. Они построили свой бренд на пиратстве», — поделилась Стоя, отметив, что сейчас у портала появилась программа выплат, однако этих денег мало, если учесть «количество контента, который они просто украли». Актриса подчеркнула, что выступает против того, чтобы ее видео появлялись на подобных сайтах. «Это противоречит моим желаниям, противоречит закону США об авторском праве»,
— заявила Стоя.
Она также посчитала, что Pornhub пытается «что-то сделать» только для того, чтобы исправить свою репутацию, но не для того, чтобы быть честными. Также актриса прошлась по модели портала, основанной на статистике.
«Цифры говорят, что бирюзовый спандекс и масло в тренде, поэтому все будут носить бирюзовый спандекс в течение следующих месяцев. Это скучно»,
— сказала Стоя, предположив, что следование алгоритмам делает ролики одинаковыми.
В мае в официальном сообществе Pornhub в Twitter появилась запись, в которой порногигант назвал своих зрителей «самыми классными». В комментариях пользователи обвинили сайт в публикации аморальных видео. Юзеры напомнили, что именно на Pornhub регулярно появляются ролики с детским порно.
Стоя — одна из самых известных порноактрис в мире. Сейчас американка занимается публицистикой, читает лекции. Также она написала книгу-сборник рассказов, накопившихся за годы ее карьеры.
Видео дня. Как на самом деле относились к Раневской коллеги
Последние новости
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину Москвичам предложили работать с 6 утра Москвичам предложили работать с 6 утра На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь
Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь
Как на самом деле относились к Раневской коллеги
Как на самом деле относились к Раневской коллеги
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Детектив, ставший безоговорочным лидером Netflix
03:35
Детектив, ставший безоговорочным лидером Netflix
Фильмы
Как добилась славы Александра Захарова
03:03
Как добилась славы Александра Захарова
Актеры
Самые дорогие сцены в истории кино
12:13
Самые дорогие сцены в истории кино
Фильмы
Почему Кирилл Козаков избегает публичности
02:52
Почему Кирилл Козаков избегает публичности
Актеры
Недавние сериалы, которые зрители недооценили
10:25
Недавние сериалы, которые зрители недооценили
Сериалы
Что стало с красавцем-принцем из советской сказки
10:25
Что стало с красавцем-принцем из советской сказки
Актеры
Как выглядит лучший «танцор диско» планеты в 70 лет
02:18
Как выглядит лучший «танцор диско» планеты в 70 лет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение