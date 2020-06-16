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Назван самый кассовый фильм в истории кино 

Профиль 7 часов назад
Назван самый кассовый фильм в истории кино
Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Культовая мелодрама «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории кино. Восемь десятилетий назад общемировые сборы фильма составили $391 млн, что с учетом инфляции эквивалентно сумме в $3,7 млрд
Из современных картин соперничать с «Унесенными ветром» могут два детища Джеймса Кэмерона — «Аватар» ($3,260 млрд) и «Титаник» ($3,087 млрд), а также четвертый эпизод «Звездных войн» ($3,049 млрд). Таким образом нынешний рекордсмен бокс-офиса «Мстители: Финал» с общей выручкой в $2,798 млрд попадает только на пятую строчку рейтинга, пишет «Киноафиша».
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Фильмы , Аватар , Титаник , Унесённые ветром , Мстители: Финал , Джеймс Кэмерон , Вивьен Ли
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