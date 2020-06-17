Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Известные фильмы, которые едва не убили актеров 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о фильмах, на съёмках которых актёры всерьёз рисковали и даже получили травмы. Один из самых популярных актёров боевиков Сильвестр Сталлоне не раз подвергался опасности на площадке и даже перенёс несколько операций после исполнения трюков, но самой опасной стала для него съёмка боя в боевике «Рокки 4», где он по-настоящему дрался с Дольфом Лундгреном. Дольф случайно нанёс Сильвестру удар в сердце, что привело к длительной госпитализации Сталлоне. О других подобных случаях узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно о российском фильме «Мы» по антиутопии Замятина.
Фильмы , Видео , Мы , Я , Сильвестр Сталлоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
49-летняя телеведущая задрала ногу и была осмеяна
49-летняя телеведущая задрала ногу и была осмеяна
Послания, оставленные Гайдаем в «Операции Ы»
Послания, оставленные Гайдаем в «Операции Ы»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Известные фильмы, которые едва не убили актеров
05:43
Известные фильмы, которые едва не убили актеров
Фильмы
Роли, навсегда изменившие жизнь актеров
10:07
Роли, навсегда изменившие жизнь актеров
Актеры
Почему Светлане Немоляевой отказывали после проб
26:14
Почему Светлане Немоляевой отказывали после проб
Актеры
Почему «Приключения Буратино» чуть не запретили
21:18
Почему «Приключения Буратино» чуть не запретили
Фильмы
Детектив, ставший безоговорочным лидером Netflix
03:35
Детектив, ставший безоговорочным лидером Netflix
Фильмы
Как добилась славы Александра Захарова
03:03
Как добилась славы Александра Захарова
Актеры
Самые дорогие сцены в истории кино
12:13
Самые дорогие сцены в истории кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение