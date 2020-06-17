Известные фильмы, которые едва не убили актеров 

Видео рассказывает о фильмах, на съёмках которых актёры всерьёз рисковали и даже получили травмы. Один из самых популярных актёров боевиков Сильвестр Сталлоне не раз подвергался опасности на площадке и даже перенёс несколько операций после исполнения трюков, но самой опасной стала для него съёмка боя в боевике «Рокки 4», где он по-настоящему дрался с Дольфом Лундгреном. Дольф случайно нанёс Сильвестру удар в сердце, что привело к длительной госпитализации Сталлоне. О других подобных случаях узнайте из ролика.
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