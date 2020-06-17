Советские фильмы про летние каникулы 

Многие взрослые с грустью вспоминают школьные годы, когда у них были летние каникулы. «Рамблер» предлагает вспомнить, как советские дети проводили три самых беззаботных месяца в году.

Фильм режиссера Элема Климова рассказывает о приключениях Кости Иночкина, которого исключают из пионерского лагеря за нарушение правил. Ему предстоит возвращение домой, однако, уже сидя на перроне в ожидании электрички, он представляет лицо бабушки, когда она об этом узнает. Мальчик принимает решение тайно остаться в лагере, спрятавшись под трибуной. Но скоро предстоит родительский день, на который бабушка Кости планирует приехать.

«Пятерка за лето»

Кадр из фильма «Пятерка за лето»

Действие фильма также происходит в пионерском лагере. Застенчивый Толя Еремеев и смелый Саша Бурцов отдыхают в нем вместе с другими детьми. По какой-то причине вся похвала за хорошие поступки Толи достается Саше. Например, в День труда лучше и больше всех работал Толя, но победителем, по итогам дня, почему-то стал Саша. Еремеев попытается разобраться, почему так происходит.

Кадр из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

О приключениях Петрова и Васечкина знают практически все. На этот раз ребята занимаются в театральной студии. Учительница предлагает им представить, что они находятся в пионерском лагере. Далее события фильма разворачиваются уже в лагере, куда приезжают мальчики. Васечкина дети и вожатые принимают за хулигана по прозвищу Гусь, однако настоящий Гусь тоже скоро приедет.