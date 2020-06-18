Что посмотреть, когда жизнь потеряла смысл 

В жизни каждого человека бывают периоды, когда даже самые любимые некогда вещи перестают радовать. Каждое действие дается с большим трудом, встречаться даже с самыми близкими людьми совершенно не хочется, а работа вместо былого энтузиазма вызывает лишь стресс.

В такие моменты самое главное — прислушаться к своим ощущениям и хотя бы на пару часов отстраниться от реальности. Например, при помощи доброго фильма, который подарит вдохновение, энергию и желание жить. Подборка именно таких картин — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Жизнь прекрасна"

В жизни молодого журналиста Адама есть все, о чем только можно мечтать: любимая женщина, прекрасные друзья, хороший дом и отличная работа. Но все в одночасье меняет страшный недуг, — Адам узнает, что у него редкая форма рака, а шанс выжить равен 50%. Вот только герой не намерен мириться с диагнозом и готов сделать все для того, чтобы побороть недуг.

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

Главный герой — отец-одиночка, который в одночасье остался без жилья и работы. Вместе со своим 5-летним сыном он пытается преодолеть навалившиеся трудности, старается не падать духом и отыскать свой собственный путь к счастью. Кинолента основана на реальных событиях.

Кадр из фильма "Билли Эллиот"

Казалось бы, судьба сына шахтера заведомо предопределена: он должен увлекаться боксом, а после школы пойти по стопам отца. Вот только Билли не намерен исполнять чужие желания, ведь у него есть свое, — он мечтает стать артистом балета. Никто не поддерживает мальчика в его стремлении. За исключением одного единственного человека.