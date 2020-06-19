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Дорогие вещи, которые уничтожили на съемках фильмов 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о самых дорогих потерях на съёмках. Когда создаётся фильм, особенно если речь идёт о боевике, разрушение реквизита — явление обычное. Но иногда на площадках портят или ломают действительно ценные вещи. Именно так произошло, когда Курт Рассел, работая над лентой «Омерзительная восьмёрка», случайно уничтожил раритетную гитару на глазах коллег. Реквизиторы забыли поменять настоящий инструмент, выпущенный в 1870-е годы, на бутафорский, и когда Рассел узнал, что разбил о стену настоящую дорогую гитару, то был сильно расстроен. О других подобных случаях на съёмках расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что посмотреть, когда жизнь потеряла смысл.
Фильмы , Видео , Омерзительная восьмерка , Курт Рассел
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