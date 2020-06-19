Почему не сняли продолжение «Девчат» 

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Советский фильм "Девчата" стал культовым для зрителей того времени. Мало кто знает, но у картины должно было быть продолжение. "Рамблер" рассказывает, почему оно так и не состоялось.

Выход фильма «Девчата» приурочили к женскому дню. Он вышел седьмого марта 1962 года и стал той легкой романтической картиной, которую смотрят всей семьей.

Главная героиня фильма Тося Кислицына приезжает в поселок работать. Девушка сразу приковывает к себе внимание эксцентричностью и любопытством. Вместе с другими девушками они проходят через массу комичных ситуаций.

Надежда Румянцева , сыгравшая главную роль в фильме, вспоминала, что режиссер Юрий Чулюкин планировал снять продолжение «Девчат». При этом, оно должно было быть многосерийным. Планировалось, что каждая лента расскажет о том, как сложилась судьба каждой девушки.

«Мы задумывали целый цикл, несколько серий, посвященных каждой из героинь (допустим, Анфиска), в которой рассказывалось бы, что с ними произошло в дальнейшем. Было бы очень интересно. Но жизнь распорядилась иначе», — делилась Румянцева.