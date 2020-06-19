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Почему не сняли продолжение «Девчат» 

Елизавета Назарова 1 час назад
Советский фильм "Девчата" стал культовым для зрителей того времени. Мало кто знает, но у картины должно было быть продолжение. "Рамблер" рассказывает, почему оно так и не состоялось.
Выход фильма «Девчата» приурочили к женскому дню. Он вышел седьмого марта 1962 года и стал той легкой романтической картиной, которую смотрят всей семьей.
Главная героиня фильма Тося Кислицына приезжает в поселок работать. Девушка сразу приковывает к себе внимание эксцентричностью и любопытством. Вместе с другими девушками они проходят через массу комичных ситуаций.
Надежда Румянцева, сыгравшая главную роль в фильме, вспоминала, что режиссер Юрий Чулюкин планировал снять продолжение «Девчат». При этом, оно должно было быть многосерийным. Планировалось, что каждая лента расскажет о том, как сложилась судьба каждой девушки.
«Мы задумывали целый цикл, несколько серий, посвященных каждой из героинь (допустим, Анфиска), в которой рассказывалось бы, что с ними произошло в дальнейшем. Было бы очень интересно. Но жизнь распорядилась иначе», — делилась Румянцева.
По одной из версий, руководство «Мосфильма» не хотело давать Чулюкину бюджетов на съемки. Фильм «забраковали» так как решили, что он не станет востребованным среди зрителей. По слухам, режиссеру почти удалось уговорить начальство на съемки, но с Чулюкиным случилась трагедия и он погиб. После него продолжением пыталась заняться Светлана Дружинина. Когда она уже была известным режиссером, девушка хотела продолжить делу Чулюкина, но в конце концов «Мосфильм» все же отказался от этой идеи.
Комментарии
Фильмы , Видео , Девчата , Светлана Дружинина , Надежда Румянцева , Юрий Чулюкин
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