Фильмы, перевернувшие представления о любви

Фото: Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"

Еще в детстве родители взращивают в ребенке различные представления о "нормальности". Именно с этими представлениями он выходит в большой мир и внезапно для себя узнает, что пресловутая "норма" у всех разная. Это относится и к любовным отношениям.

"Рамблер" выбрал три фильма о всепоглощающей любви, которую среднестатистический человек едва ли сочтет "нормальной".

"Влюбись в меня, если осмелишься"

Французско-бельгийская драма с Марион Котийяр и Гийомом Кане в главных ролях. Картина повествует о безрассудной любви, которая подчинена игре "слабо — не слабо". С самого детства и до конца своих дней герои бросают друг другу вызов, но постепенно невинные шалости перерастают в то, что рушит судьбы обоих.

"Любит — не любит", 2002

Кадр из фильма "Любит — не любит"

Анжелика работает официанткой в небольшом кафе в Бордо, мечтает стать художником и готовит свою первую выставку. А еще героиня отчаянно влюблена в женатого кардиолога Лоика, жизнь которого идет под откос. Беременная супруга теряет ребенка вследствие аварии, а одна из пациенток обвиняет доктора в нападении, после чего умирает при загадочных обстоятельствах.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Ник готовится к празднованию пятилетия супружеской жизни, как вдруг его жена Эми таинственным образом исчезает. Все, что от нее осталось: следы борьбы в доме, кровь и ряд подсказок в игре "Охота за сокровищами", которую Эми ежегодно организовывала для Ника. Но удастся ли мужчине выяснить, что произошло с его возлюбленной?