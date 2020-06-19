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Фильмы, которые перевернут ваше представление о «нормальной» любви 

Мира Маркина 1 час назад
Фильмы, перевернувшие представления о любви
Фото: Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"
Еще в детстве родители взращивают в ребенке различные представления о "нормальности". Именно с этими представлениями он выходит в большой мир и внезапно для себя узнает, что пресловутая "норма" у всех разная. Это относится и к любовным отношениям.
"Рамблер" выбрал три фильма о всепоглощающей любви, которую среднестатистический человек едва ли сочтет "нормальной".

"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003

"Влюбись в меня, если осмелишься"
Французско-бельгийская драма с Марион Котийяр и Гийомом Кане в главных ролях. Картина повествует о безрассудной любви, которая подчинена игре "слабо — не слабо". С самого детства и до конца своих дней герои бросают друг другу вызов, но постепенно невинные шалости перерастают в то, что рушит судьбы обоих.

"Любит — не любит", 2002

Кадр из фильма "Любит — не любит"
Анжелика работает официанткой в небольшом кафе в Бордо, мечтает стать художником и готовит свою первую выставку. А еще героиня отчаянно влюблена в женатого кардиолога Лоика, жизнь которого идет под откос. Беременная супруга теряет ребенка вследствие аварии, а одна из пациенток обвиняет доктора в нападении, после чего умирает при загадочных обстоятельствах.

"Исчезнувшая", 2014

Кадр из фильма "Исчезнувшая"
Ник готовится к празднованию пятилетия супружеской жизни, как вдруг его жена Эми таинственным образом исчезает. Все, что от нее осталось: следы борьбы в доме, кровь и ряд подсказок в игре "Охота за сокровищами", которую Эми ежегодно организовывала для Ника. Но удастся ли мужчине выяснить, что произошло с его возлюбленной?
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Фильмы , Исчезнувшая , Исчезнувшие , Влюбись в меня, если осмелишься , Любит не любит
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