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Какие сцены вырезали из «Острова сокровищ» 

Мария Сергеева 5 часов назад
Какие сцены вырезали из «Острова сокровищ»
Фото: Кадр из фильма "Остров сокровищ"
Приключенческий фильм "Остров сокровищ" Владимира Воробьева, основанный на романе Р. Л. Стивенсона, имеет три версии (220 минут, 194 минуты и 183 минуты). В 1980-х годах цензура сократила четыре серии до трех: из картины удалили сцены насилия, азартных игр, кадры с мертвыми телами и другие страшные моменты с учетом детской аудитории. "Рамблер" приводит описание эпизодов, которых лишилась кинолента.
Картина стала третьей экранизацией произведения Стивенсона. Впервые о воплощении идеи на экраны задумались в 1934 году, когда и появилось пропитанное политикой кино о классовой борьбе ирландских повстанцев, а мальчик Джим и вовсе стал девушкой Дженни, которая влюбилась в доктора Ливси. Подобный сюжет вызвал недоумение как у чиновников, так и у критиков. Вторая экранизация "Острова сокровищ" (1971 год), где роли исполнили в основном прибалтийские актеры, стала классическим киновоплощением приключенческого романа писателя. Что же касается третьей попытки экранизировать знаменитое произведение, то зрители не были так однозначны в своей оценке киноленты. Возможно, из фильма действительно убрали слишком много материала.
В результате первой волны правок исчезли следующие сцены:
  • лицо слепого Пью с пробкой вместо глаза крупным планом;
  • кадры с кровопусканием Билли Бонсу, когда Джим держит посудину, в которую начинает капать кровь, а также разговор доктора Ливси с героем Леонида Маркова;
  • рассуждения доктора насчет пиратов-первооткрывателей;
  • во время переезда в форт комментарий сквайра о пирате, убитого Редрутом.
Вторая пачка правок была более беспощадной. Так, картина лишилась:
  • сцены с рассказом страшной истории Билли Бонсом, во время чего пролетевшая сова пугает гостей;
  • первого появления Джона Сильвера во сне Джима Хокинса;
  • двух эпизодов, когда Хэндс и О'Брайен играют в карты, а также начало игры, когда они держат карты во рту;
  • Сильвер рассматривает черную метку и спрашивает о том, кто для такого кощунства отдал свою Библию;
  • Билли Бонс выпрашивает у Джима ром;
  • Хантер находит скелет под одеялом в форте;
  • Джим приносит бутылку бренди Хэндсу;
  • Сильвер отпивает алкоголь из бутылки («Хочешь выпить? А я отхлебну. А то впереди ещё столько хлопот»);
  • смерть Билли Бонса, который упал с лестницы, схватившись за рыболовную сеть;
  • Джим обыскивает тело Бонса, чтобы найти ключ, а по шее последнего пробегает хомяк;
  • погоня слепого Пью за Джимом, который падает, а первый тянет к нему руки;
  • плотник Абрахам Грей вручает Джиму пистолет;
  • пострадавшее от бомбы тело Хантера после штурма флота.
Сейчас можно увидеть наиболее короткую версию киноленты, однако сохранился "мало пострадавший" вариант. Что же касается изначальных 220 минут, то в настоящее время посмотреть вырезанные в первой редакции эпизоды не представляется возможным.
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Комментарии 5
Фильмы , Остров сокровищ , Джон Сильвер , Владимир Воробьев
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