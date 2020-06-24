Какие сцены вырезали из «Острова сокровищ» 

Приключенческий фильм "Остров сокровищ" Владимира Воробьева , основанный на романе Р. Л. Стивенсона, имеет три версии (220 минут, 194 минуты и 183 минуты). В 1980-х годах цензура сократила четыре серии до трех: из картины удалили сцены насилия, азартных игр, кадры с мертвыми телами и другие страшные моменты с учетом детской аудитории. "Рамблер" приводит описание эпизодов, которых лишилась кинолента.

Картина стала третьей экранизацией произведения Стивенсона. Впервые о воплощении идеи на экраны задумались в 1934 году, когда и появилось пропитанное политикой кино о классовой борьбе ирландских повстанцев, а мальчик Джим и вовсе стал девушкой Дженни, которая влюбилась в доктора Ливси. Подобный сюжет вызвал недоумение как у чиновников, так и у критиков. Вторая экранизация "Острова сокровищ" (1971 год), где роли исполнили в основном прибалтийские актеры, стала классическим киновоплощением приключенческого романа писателя. Что же касается третьей попытки экранизировать знаменитое произведение, то зрители не были так однозначны в своей оценке киноленты. Возможно, из фильма действительно убрали слишком много материала.

лицо слепого Пью с пробкой вместо глаза крупным планом;

кадры с кровопусканием Билли Бонсу, когда Джим держит посудину, в которую начинает капать кровь, а также разговор доктора Ливси с героем Леонида Маркова;

рассуждения доктора насчет пиратов-первооткрывателей;

во время переезда в форт комментарий сквайра о пирате, убитого Редрутом. В результате первой волны правок исчезли следующие сцены:

сцены с рассказом страшной истории Билли Бонсом, во время чего пролетевшая сова пугает гостей;

первого появления Джона Сильвера во сне Джима Хокинса;

двух эпизодов, когда Хэндс и О'Брайен играют в карты, а также начало игры, когда они держат карты во рту;

Сильвер рассматривает черную метку и спрашивает о том, кто для такого кощунства отдал свою Библию;

Билли Бонс выпрашивает у Джима ром;

Хантер находит скелет под одеялом в форте;

Джим приносит бутылку бренди Хэндсу;

Сильвер отпивает алкоголь из бутылки («Хочешь выпить? А я отхлебну. А то впереди ещё столько хлопот»);

смерть Билли Бонса, который упал с лестницы, схватившись за рыболовную сеть;

Джим обыскивает тело Бонса, чтобы найти ключ, а по шее последнего пробегает хомяк;

погоня слепого Пью за Джимом, который падает, а первый тянет к нему руки;

плотник Абрахам Грей вручает Джиму пистолет;

пострадавшее от бомбы тело Хантера после штурма флота. Вторая пачка правок была более беспощадной. Так, картина лишилась:

Сейчас можно увидеть наиболее короткую версию киноленты, однако сохранился "мало пострадавший" вариант. Что же касается изначальных 220 минут, то в настоящее время посмотреть вырезанные в первой редакции эпизоды не представляется возможным.