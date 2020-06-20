Детективы, от которых невозможно оторваться

Все мы любим хорошее, качественное кино с оригинальным сюжетом и изюминкой. Жанр "детектив" нередко делает ставку на последнее, предлагая зрителю головоломку, которую следует решить в определенное длительностью ленты время. В каждом направлении есть свои мастодонты экрана. Говоря о детективе, можно вспомнить "Подозрительные лица", "Сердце ангела" и другие замечательные картины. В этой статье "Рамблер" предлагает обратить внимание на менее известных, но тоже достойных представителей жанра.
Кадр из фильма "Пленницы"
У мужчины пропадает его шестилетняя дочь вместе с подругой, а единственной зацепкой служит фургончик, который был припаркован на улице, когда девочки играли во дворе. Полиция арестовывает водителя, однако в связи с недостатком улик его приходится отпустить. Время идет, а убитый горем отец берет дело в свои руки.
Кадр из фильма "Не пойман — не вор"
Детектив Фрейзер сталкивается с хитрым грабителем банков Далтоном, а их противостояние превращается в напряженную драму с захватом заложников. Кроме того, в игру вступает брокер Мэдлин, которая вносит свою лепту в накаливание ситуации.
Кадр из фильма "Ветреная река"
На территории индейской резервации егерь находит изувеченное тело молодой девушки. Начинающий агент ФБР не знакома с местными обычаями, поэтому просит помощи в деле у сотрудника Департамента рыболовства и охоты.