Детективы, от которых невозможно оторваться

Все мы любим хорошее, качественное кино с оригинальным сюжетом и изюминкой. Жанр "детектив" нередко делает ставку на последнее, предлагая зрителю головоломку, которую следует решить в определенное длительностью ленты время. В каждом направлении есть свои мастодонты экрана. Говоря о детективе, можно вспомнить "Подозрительные лица" , "Сердце ангела" и другие замечательные картины. В этой статье "Рамблер" предлагает обратить внимание на менее известных, но тоже достойных представителей жанра.

Кадр из фильма "Пленницы"

У мужчины пропадает его шестилетняя дочь вместе с подругой, а единственной зацепкой служит фургончик, который был припаркован на улице, когда девочки играли во дворе. Полиция арестовывает водителя, однако в связи с недостатком улик его приходится отпустить. Время идет, а убитый горем отец берет дело в свои руки.

Кадр из фильма "Не пойман — не вор"

Детектив Фрейзер сталкивается с хитрым грабителем банков Далтоном, а их противостояние превращается в напряженную драму с захватом заложников. Кроме того, в игру вступает брокер Мэдлин, которая вносит свою лепту в накаливание ситуации.

Кадр из фильма "Ветреная река"