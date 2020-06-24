Что вы не знали о мультфильме «Ну, погоди!»

Летом или в начале осени текущего года состоится премьера 52 новых выпусков мультфильма "Ну, погоди!" . Создатели подготовили новый концепт и анонсировали перезапуск легендарного продукта советской мультипликации. В честь выхода новых эпизодов "Рамблер" собрал интересные факты о культовом проекте.

Авторы идеи Александр Курляндский Аркадий Хайт и Феликс Камов сразу решили, что строиться завязка мультфильма будет на погоне. Однако долгое обсуждение спровоцировали герои анимации: предлагались варианты лиса и петух, лиса и заяц. Волка и зайца выбрали, поскольку они отсылали к отечественному фольклору.

Многие режиссеры отказывались работать над проектом, считая задумку глупостью. И только Вячеслав Котеночкин оценил идею. Постановщик рассказывал, что образ Зайца у него получился сразу, а вот с Волком было не так легко, пока он не встретил на улице парня, подпиравшего собой стену, с длинными черными волосами, папиросой в губах и вываливающимся животом.

Сначала Котеночкин решил, что голосом Волка станет Владимир Высоцкий, однако артиста не утвердило руководство "Союзмультфильма", поскольку бард был в опале.

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

В мультфильме есть много отсылок к известным советским фильмам. Например, сцена с цистерной в третьем выпуске была навеяна соответствующим эпизодом из "Джентльменов удачи". Десятый выпуск является адаптированным пересказом новеллы "Напарник" из картины Гайдая «Операция "Ы"» . В эпизоде со старым патефоном в сносимом доме угадывается отсылка к киноленте "Покровские ворота".

"Ну, погоди" переведен на несколько языков: английский, немецкий, чешский, польский, испанский и др. В Финляндии мультфильм долго не хотели принимать из-за чрезмерной жестокости со стороны коварного Зайца, издевающегося над Волком.