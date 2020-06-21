Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как показывали русских в западном кино 

Мария Сергеева 9 часов назад
Как показывали русских в западном кино
Фото: Кадр из фильма "Смерть Сталина"
Нередко изображение советского и русского человека в зарубежном кинематографе носит отпечаток политизированности. Антисоветские и антизападные фильмы вбирают в себя все до единого клише, на которые сейчас без слез не взглянешь. "Рамблер" вспоминает, как рисовался кинопортрет русского человека для западного зрителя.

"Глупые жены"

Картина 1921 года показывает бэлоэмигранта Сержа Карамзина, который притворяется графом и живет в свое удовольствие со временем все больше демонстрируя свою развращенную натуру.
Немая кинолента про злого Остапа Бендера пришлась по вкусу руководству СССР того времени. В прокат кино выпустили под названием "Отпрыск благородного рода".

"Железный занавес"

Советский шифровальщик Игорь Гузенко поступает на работу в посольство СССР в Канаде. 1943 год, повсюду секретность, обстановка давит на русского человека, заставляя подчиняться инструкциям. У Игоря не выдерживают нервы, его сажают под арест. В конце фильма он просит политического убежища и сдает всю советскую агентурную сеть.
Удар по СССР отягощался тем, что такой перебежчик действительно существовал: в результате этого дела в Америке арестовали не один десяток советских шпионов, некоторых даже казнили. Кроме того, создатели использовали музыку русских композиторов. Фильм 1948 года хоть и вышел слабым, но политическое влияние оказал сильное.

"Москва на Гудзоне"

За саксофонистом Владимиром во время гастролей в Америке следит герой Савелия Крамарова, который увидев подозрительный контакт своего объекта — Анатолия, тут же хватает его. А пока наблюдатель отвлекся, Владимир решает сбежать.
На экране все говорят по-русски, а все надписи в Москве сделаны без ошибок, что добавляет фильму положительных очков. Но кинолента произведена в 1984 году, на пике холодной войны, когда Рейган назвал СССР "империей зла", поэтому в рамках жанра драмеди КГБ — клоуны, а главный герой — простофиля.

"Красный воробей"

Балерина Доменика Егорова получает травму на сцене Большого театра. Теперь она обречена принять предложение своего дяди, который подозрительно похож на российского президента, и стать супершпионкой.
Героиня учится в школе "красных воробьев" с напичканной вокруг символикой коммунизма. Также у них есть уроки публичного совокупления. Фильм 2018 года скорее экранизация накала отношений между США и Россией, чем кино, которое носит хоть какую-то художественную ценность.
Видео дня. Какой была жизнь «Королевы бензоколонки»
Комментарии 4
Фильмы , Глупые жены , Москва на Гудзоне , Красный воробей , Игорь Гузенко , Остап Бендер , Савелий Крамаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет свободным художником»
«Будет свободным художником»
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
01:24
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
Актеры
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
03:48
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
Актеры
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
03:11
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
Актеры
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
10:16
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Актеры
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
00:26
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
Актеры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
01:26
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Актеры
Актеры, которые получили роль обманом
00:43
Актеры, которые получили роль обманом
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение