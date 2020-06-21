Авторы «Зверополиса» работают над новым мультфильмом 

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Авторы мультфильма "Зверополис" студии Walt Disney Байрон Ховард и Джаред Буш готовят новый анимационный проект, передает РИА Новости со ссылкой на Collider.

Предварительное название проекта — "Очарование". Сюжет разворачивается в Бразилии, где живет молодая девушка и ее семья, у которой есть магические способности, а у главной героини — нет.

Также известно, что музыку к картине пишет американский композитор Лин-Минуэль Миранда, который создал музыкальное сопровождение к "Моане", "Мэри Поппинс возвращается" и бродвейским мюзиклам "На высотах" и "Гамильтон".

Другие подробности, а также дата премьеры неизвестны.