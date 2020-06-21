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Авторы «Зверополиса» работают над новым мультфильмом 

Ревизор.ru и ещё 2 8 часов назад
Авторы «Зверополиса» работают над новым мультфильмом
Фото: Ревизор.ru
Авторы мультфильма "Зверополис" студии Walt Disney Байрон Ховард и Джаред Буш готовят новый анимационный проект, передает РИА Новости со ссылкой на Collider.
Предварительное название проекта — "Очарование". Сюжет разворачивается в Бразилии, где живет молодая девушка и ее семья, у которой есть магические способности, а у главной героини — нет.
Также известно, что музыку к картине пишет американский композитор Лин-Минуэль Миранда, который создал музыкальное сопровождение к "Моане", "Мэри Поппинс возвращается" и бродвейским мюзиклам "На высотах" и "Гамильтон".
Другие подробности, а также дата премьеры неизвестны.
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Фильмы , Зверополис , Моана , Мэри Поппинс возвращается , Джаред Буш , РИА Новости
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