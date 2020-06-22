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Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой и опасной 

Lenta.ru 6 часов назад
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой и опасной
Фото: Lenta.ru
Звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Эванна Линч, сыгравшая в экранизации студентку школы Хогвартс Полумну Лавгуд, раскритиковала фанатское сообщество франшизы. Актриса назвала одержимую любовь поклонников нездоровой и опасной, передает NME.
«Я просто думаю, что фанатская культура — это опасно, и себя в ней можно потерять», — объяснила она.
Линч призналась, что в детстве была ярой фанаткой вселенной Гарри Поттера. «Я начала читать книги в восьмилетнем возрасте, и на какое-то время это выместило мою личность. Это весьма унизительно», — отметила она.
Актриса добавила, что, оказавшись на съемочной площадке, скрывала от других актеров, что знает про них почти все, что можно. «Когда я встретилась с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Грином, я уже знала о них все. Знала, как зовут их домашних животных, когда у них дни рождения, знала об их родителях. И притворялась, что не знала», — вспомнила она.
28-летняя Линч подчеркнула, что ныне игнорирует поклонников, которые демонстрируют такой же уровень любви к ней: «Мне не кажется, что это что-то здоровое».
Ранее Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф поспорили с писательницей Джоан Роулинг о трансгендерах.
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Фильмы , Дэниел Рэдклифф , Джоан Роулинг , Эмма Уотсон , Гарри Поттер
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