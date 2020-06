Дауни может сняться в «Пиратах Карибского моря»

Вокруг шестой части «Пиратов Карибского моря» продолжают появляться новые слухи, один неожиданнее другого. Например, надежный источник портала We Got This Covered утверждает, что боссы Disney хотят видеть серьезные цифры в графе «сборы» готовящегося фильма пиратской франшизы и ради этого готовы на многое. Например, привлечь к работе одного из самых востребованных (и дорогих) актеров современного Голливуда Роберта Дауни-младшего.