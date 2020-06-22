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Роберт Дауни-младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря» 

Киноафиша и ещё 3 44 минуты назад
Дауни может сняться в «Пиратах Карибского моря»
Фото: Киноафиша
Вокруг шестой части «Пиратов Карибского моря» продолжают появляться новые слухи, один неожиданнее другого. Например, надежный источник портала We Got This Covered утверждает, что боссы Disney хотят видеть серьезные цифры в графе «сборы» готовящегося фильма пиратской франшизы и ради этого готовы на многое. Например, привлечь к работе одного из самых востребованных (и дорогих) актеров современного Голливуда Роберта Дауни-младшего.
Согласно информации инсайдеров, Дауни-младшему предложена небольшая роль эксцентричного капитана корабля, комичного героя с яркой индивидуальностью. Он очень отличается от того амплуа, в котором актера привыкли видеть зрители. Независимо от того, появится Депп в «Пиратах Карибского моря 6» или нет, Disney намерены заполучить Дауни-младшего в фильм.
Главной героиней новой ленты о пиратских приключениях станет рыжеволосая пиратка Редд. Шестая часть должна мягко перезапустить успешную франшизу, но авторы намерены сохранить связь с предыдущими фильмами, возможно, с помощью камео капитана Джека Воробья. Пока точно не известно, вернется ли Джонни Депп к этой роли, но, по слухам, Disneу готовы сотрудничать с актером, несмотря на его скандальный развод с Эмбер Херд. Сейчас сценаристы Тед Эллиот и Крэйг Мэйзин работают над сюжетом шестых «Пиратов Карибского моря». О дате старта съемок ничего не известно.
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Фильмы , Джонни Депп , Walt Disney
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