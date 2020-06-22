Дауни может сняться в «Пиратах Карибского моря»

Вокруг шестой части «Пиратов Карибского моря» продолжают появляться новые слухи, один неожиданнее другого. Например, надежный источник портала We Got This Covered утверждает, что боссы Disney хотят видеть серьезные цифры в графе «сборы» готовящегося фильма пиратской франшизы и ради этого готовы на многое. Например, привлечь к работе одного из самых востребованных (и дорогих) актеров современного Голливуда Роберта Дауни-младшего.

Согласно информации инсайдеров, Дауни-младшему предложена небольшая роль эксцентричного капитана корабля, комичного героя с яркой индивидуальностью. Он очень отличается от того амплуа, в котором актера привыкли видеть зрители. Независимо от того, появится Депп в «Пиратах Карибского моря 6» или нет, Disney намерены заполучить Дауни-младшего в фильм.

Главной героиней новой ленты о пиратских приключениях станет рыжеволосая пиратка Редд. Шестая часть должна мягко перезапустить успешную франшизу, но авторы намерены сохранить связь с предыдущими фильмами, возможно, с помощью камео капитана Джека Воробья. Пока точно не известно, вернется ли Джонни Депп к этой роли, но, по слухам, Disneу готовы сотрудничать с актером, несмотря на его скандальный развод с Эмбер Херд. Сейчас сценаристы Тед Эллиот и Крэйг Мэйзин работают над сюжетом шестых «Пиратов Карибского моря». О дате старта съемок ничего не известно.