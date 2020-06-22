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Роберту Дауни-младшему предложили сыграть в «Пиратах Карибского моря» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Дауни предложили роль в «Пиратах Карибского моря»
Фото: @robertdowneyjr
В шестой части «Пиратов Карибского моря» может сняться голливудский актер Роберт Дауни-младший. Об этом пишет портал We Got This Covered.
Известно, что Роберту Дауни-младшему предложили небольшую роль. В пиратской франшизе он может сыграть эксцентричного капитана корабля. По задумке, это комичный герой с яркой индивидуальностью.
Источники издания сообщают, что создатели фильма предложили роль популярному актеру, чтобы собрать кассу. Будет ли сниматься в шестой части «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп, пока неизвестно. Однако, по слухам, Disneу хотят продолжить работу с актером, несмотря на громкие скандалы с его участием.
Главной героиней продолжения фильма станет рыжеволосая пиратка Редд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда "Гарри Поттера" пристыдила фанатов франшизы.
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Фильмы , Джонни Депп , Гарри Поттер
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