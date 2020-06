Дауни предложили роль в «Пиратах Карибского моря»

В шестой части «Пиратов Карибского моря» может сняться голливудский актер Роберт Дауни-младший. Об этом пишет портал We Got This Covered.

Известно, что Роберту Дауни-младшему предложили небольшую роль. В пиратской франшизе он может сыграть эксцентричного капитана корабля. По задумке, это комичный герой с яркой индивидуальностью.

Источники издания сообщают, что создатели фильма предложили роль популярному актеру, чтобы собрать кассу. Будет ли сниматься в шестой части «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп , пока неизвестно. Однако, по слухам, Disneу хотят продолжить работу с актером, несмотря на громкие скандалы с его участием.

Главной героиней продолжения фильма станет рыжеволосая пиратка Редд.