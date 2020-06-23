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В США погиб голливудский продюсер Стив Бинг 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
В США в возрасте 55 лет погиб голливудский продюсер Стив Бинг, который финансировал фильм «Полярный экспресс». Бинг умер, упав с 27-го этажа престижного жилого дома в Сенчури-сити Лос-Анджелеса, передает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кроме производства и финансирования таких картин, как боевик Сильвестра Сталлоне «Убрать Картера» и музыкального документального фильма Мартина Скорсезе «The Rolling Stones: Да будет свет», Бинг стал соавтором комедии «Кенгуру Джекпот» (2003).
Известно, что продюсер вложил свыше 80 млн долларов в «Полярный экспресс» –примерно половину бюджета. Картина 2004 года, в котором главную роль исполнил Том Хэнкс, собрал свыше 300 млн долларов по всему миру.
Бинг был известным девелопером, филантропом и политическим донором. Он давно дружил с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 2009-м он одолжил политику свой частный самолет, чтобы освободить двух американских журналистов из КНДР.
Ранее сообщалось, что в США на 81-м году жизни скончался известный режиссер Джоэл Шумахер.
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Фильмы , Кенгуру Джекпот , Полярный экспресс , Том Хэнкс , Джоэл Шумахер , Сильвестр Сталлоне , Мартин Скорсезе , Билл Клинтон , МВД
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