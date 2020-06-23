Какие сцены вырезали из «Служебного романа» 

Когда Эльдар Рязанов собрал весь отснятый материал «Служебного романа», выяснилось, что его новая картина будет длиться 4 часа 40 минут. Поэтому Рязанову пришлось жертвовать эпизодами, сценами и даже некоторыми сюжетными линиями. «Рамблер» расскажет об одной сюжетной линии, которую зрителям «Служебного романа» так и не удалось увидеть.

О супруге секретарши Верочки мы помним только по телефонным разговорам и нескольким кадрам, которые все же остались в фильме. Например, в начале киноленты героиня обменивается с мужем, роль которого исполнил Александр Фатюшин , взглядами. Зрителям актер знаком по роли мужа Людмилы в фильме «Москва слезам не верит»

По сюжету, муж Верочки должен был предпринимать попытки помириться с ней, например, забирать с работы на своем мотоцикле. Однако вместо этого он просто ругался с женой по телефону из-за немытых сковородок.

Все отснятые сцены с Фатюшиным пришлось вырезать из-за несчастного случая, который произошел с актером. Во время спектакля в театре им. Вл. Маяковского Александру проткнули глаз бутафорским копьем. Зрение удалось спасти, но, пока делали операцию и шел период восстановления, съемки «Служебного романа» нельзя было останавливать. Поэтому все эпизоды с мужем Верочки пришлось вырезать.