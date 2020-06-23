Захватывающие фильмы о перемещении во времени 

Наверное, многие бы хотели оказаться в прошлом, чтобы изменить судьбу или понаблюдать за историческими событиями. Или в будущем, чтобы узнать, что же там всех ждет. «Рамблер» сделал подборку фильмов о путешествии во времени.

У старшеклассницы Саманты, как она считает, идеальная жизнь. У нее прекрасные друзья, хороший парень и замечательная семья. Спустя время, сама того не понимая, девушка оказывается во временной петле. Что бы она ни делала, Саманта проживает один и тот же день, который заканчивается автокатастрофой.

Кадр из фильма «Бойфренд из будущего»

Мужчины в семье главного героя могут перемещаться во времени. Тим использует этот дар для того, чтобы, например, повторить первое свидание, чтобы сделать все идеально и добиться девушки своей мечты. Однако у всего есть цена.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Подросток с помощью машины времени, которую он соорудил вместе с его другом-профессором, попадает из 80-х в далекие 50-е. Ему предстоит влюбить друг в друга своих родителей, познакомить американских школьников с рок-н-роллом, а затем вернуться в свое время.

Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

В недалеком будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками. Единственная надежда мутантов выжить — отправиться в прошлое и предотвратить череду роковых событий. С помощью своих способностей, Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год.