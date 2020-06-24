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Что посмотреть, если вам нравятся фильмы о врачах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что посмотреть, если вам нравятся фильмы о врачах
Фото: Кадр из фильма «Творение Господне»
Ежедневно врачи спасают тысячи человеческих жизней. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов о докторах.

«Творение Господне»

Фильм рассказывает историю дружбы и сотрудничества двух легендарных врачей — Альфреда Блэлока и Вивьена Томаса. Они познакомились в 40-х годах. Альфред Блэлок заметил талантливого темнокожего лаборанта Вивьена, который вскоре стал его соратником, незаменимым помощником и другом. Однако общественное мнение ставит под угрозу не только их отношения, но и совместные исследования.

«Целитель Адамс»

Кадр из фильма «Целитель Адамс»
Мужчина Хантер Адамс, по прозвищу Патч, попадает в психиатрическую клинику из-за попыток самоубийства. Главные герой уверен, что смех помогает от любой болезни. Это наталкивает его на мысль создать собственный, ни на что не похожий метод лечения.

«Пробуждение»

Кадр из фильма «Пробуждение»
Медик-исследователь Малкольм Сэйер начинает работать в обычной больнице. Там он вводит экспериментальные препараты пациентам, которые несколько лет находятся в коматозном состоянии. Доктору удается вернуть к жизни мужчину, который впал в кому еще в юности.

«Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь»

Кадр из фильма «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь»
Фильм об итальянском враче Джузеппе Москати, который был канонизирован в 1987 году. Москати не брал платы с бедняков и помогал особо нуждающимся, подкладывая деньги в выписанные им рецепты.
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Фильмы , Целитель Адамс , Пробуждение
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