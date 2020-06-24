Что посмотреть, если вам нравятся фильмы о врачах 

Ежедневно врачи спасают тысячи человеческих жизней. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов о докторах.

«Творение Господне»

Фильм рассказывает историю дружбы и сотрудничества двух легендарных врачей — Альфреда Блэлока и Вивьена Томаса. Они познакомились в 40-х годах. Альфред Блэлок заметил талантливого темнокожего лаборанта Вивьена, который вскоре стал его соратником, незаменимым помощником и другом. Однако общественное мнение ставит под угрозу не только их отношения, но и совместные исследования.

Кадр из фильма «Целитель Адамс»

Мужчина Хантер Адамс, по прозвищу Патч, попадает в психиатрическую клинику из-за попыток самоубийства. Главные герой уверен, что смех помогает от любой болезни. Это наталкивает его на мысль создать собственный, ни на что не похожий метод лечения.

Кадр из фильма «Пробуждение»

Медик-исследователь Малкольм Сэйер начинает работать в обычной больнице. Там он вводит экспериментальные препараты пациентам, которые несколько лет находятся в коматозном состоянии. Доктору удается вернуть к жизни мужчину, который впал в кому еще в юности.

«Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь»

Кадр из фильма «Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь»

Фильм об итальянском враче Джузеппе Москати, который был канонизирован в 1987 году. Москати не брал платы с бедняков и помогал особо нуждающимся, подкладывая деньги в выписанные им рецепты.