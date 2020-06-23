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Продюсер «Гладиатора» рассказал о работе над сиквелом 

Киноафиша и ещё 1 4 часа назад
Продюсер «Гладиатора» рассказал о работе над сиквелом
Фото: Кадр из фильма "Гладиатор"
Продюсер «Гладиатора» и «Великого Гэтсби» Дуглас Уик рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter, как продвигается работа над второй частью пеплума Ридли Скотта. Что «Гладиатор 2» находится в разработке, объявили еще два года назад. Сюжет фильма должен рассказать историю племянника римского императора Коммода. Режиссером картины вновь будет Ридли Скотт, а сценарием изначально занимался Питер Крэйг («Город воров»).
По словам Дугласа Уика, производство все еще находится на стадии разработки — сценария второй части нет до сих пор. Продюсер сказал, что виной тому перфекционизм: все слишком переживают, что могут испортить сиквелом оригинальный фильм.
«Многие сценаристы, с которыми я разговаривал, заявляли мне, что боятся даже притрагиваться к этому проекту. Или: "Я не хочу делать это, если в итоге получится всего лишь какой-то продукт". О таком никто из нас даже не помышлял! Мы все еще работаем, и нам кажется, что производство начнется, только если у нас получится достойный сценарий»,
— сказал Уик.
Напомним, что фильм «Гладиатор» вышел в 2000 году и получил пять «Оскаров». Картина собрала в прокате больше 457 миллионов долларов при бюджете около 103 миллионов.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Великий Гэтсби , Гладиатор , Город воров , Скотт Ридли
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