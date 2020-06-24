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Пегова рассказала, из каких фильмов вырезали ее роли 

Teleprogramma.pro и ещё 1 24 июня 2020
Пегова рассказала, из каких фильмов ее вырезали
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно отметившая свое 42-летие актриса Ирина Пегова в эти дни находится в Волгограде. Вместе с другими звездами отечественной эстрады знаменитость участвует в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня Великой Победы. На Мамаевом Кургане актриса исполнит одну из военных песен, а концерт будет показан на телеканале «Россия» 24 июня.
Творческая биография Пеговой насчитывает множество театральных и киноролей. Но есть у заслуженной артистки России и примеры работ, которые были вырезаны в итоговом варианте фильмов. И какие это ленты, Пегова рассказала в своем Instagram.
«Это фильмы женщин-режиссеров Веры Сторожевой «Путешествие с домашними животными» и фильм Оксаны Бычковой «Плюс один». Причем в обеих картинах я играла продавца магазина!»
— рассказала звезда.
Она заметила, что на премьеры данных лент ее не приглашали. В противном случае, получилось бы как у Зои Федоровой: «Она пришла с семьей на премьеру фильма „Встречный“ в 1932 году и себя на экране не увидела, так как роль полностью вырезали».
Пегова отметила, что это нормальная практика в кинематографе, и всегда в ходе съемок материала получается больше, чем нужно. Поэтому режиссерам приходится чем-то жертвовать.
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Комментарии
Фильмы , Плюс один , Оксана Бычкова , Ирина Пегова
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