Согревающие душу советские фильмы об отдыхе

В советском кинематографе наиболее часто встречались жанры, затрагивающие тогдашнюю современность: для фильмов того времени по большей части был актуален принцип реализма. И так же, как и в жизни герои, сыгранные любимыми актерами, отправлялись на отдых к морю. Не так давно возобновился внутренний туризм, а внешний (для въезда в некоторые страны) восстановится только с июля. Поэтому "Рамблер" предлагает вспомнить согревающие душу советские картины об отдыхе.

"Дамы приглашают кавалеров"

Кадр из фильма "Дамы приглашают кавалеров"

Главная героиня мечтает о тихом семейном счастье. Во время отпуска в Сочи она встречает мужчину, который сначала кажется ей искателем интрижки, однако на поверку оказывается совсем другим.

Кадр из фильма "Три плюс два"

Молодежная комедия повествует о троих друзьях, живущих "дикарями" у превосходного песчаного пляжа. Вдруг их компанию пытаются потеснить две незнакомки, пытающиеся доказать, что это их место. В итоге начинается тихая война, которая позже переходит в совсем иные чувства.

"Будьте моим мужем"

Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

Детский врач знакомится на курорте с женщиной, которая ищет жилье на время отдыха. Мужчина соглашается предстать в качестве супруга, чтобы она смогла арендовать квартиру. А итог их отношений зритель увидит сам, в то же время наслаждаясь игрой прекрасных актеров.

"Спортлото-82"

Кадр из фильма "Спортлото-82"

На лотерейный билет падает большой выигрыш, но впоследствии ценная бумажка оказывается потерянной. В погоне за призов путешествующие герои попадают в разные занятные переделки на потеху зрителю.

Глава семейства получает профсоюзную путевку на черноморский курорт, в итоге отдых чуть не приводит к распаду крепкой семьи.

Кадр из фильма "Любовь и голуби"