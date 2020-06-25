«Унесенные ветром» вернут на экраны 

Фильм "Унесенные ветром" вернут на стриминговую платформу HBO Max, после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
При этом к фильму будет добавлен дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объяснит контекст киноленты.
Перед просмотром "Унесенных ветром" зрители увидят ролик, где Стюарт расскажет о том, что "против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей".
Ранее фильм был снят с платформы две недели назад.
Фильм "Унесенные ветром" рассказывает о Гражданской войне в США, длившейся в период с 1861 по 1865 год. Главной героиней картины является Скарлетт О'Хара, которая пытается выжить в период междуусобиц и найти своею любовь, ее сыграла актриса Вивьен Ли.