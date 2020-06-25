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«Унесенные ветром» вернут на экраны 

Газета.Ru и ещё 13 8 часов назад
«Унесенные ветром» вернут на экраны
Фото: Газета.Ru
Фильм "Унесенные ветром" вернут на стриминговую платформу HBO Max, после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
При этом к фильму будет добавлен дисклеймер, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объяснит контекст киноленты.
Перед просмотром "Унесенных ветром" зрители увидят ролик, где Стюарт расскажет о том, что "против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей".
Ранее фильм был снят с платформы две недели назад.
Фильм "Унесенные ветром" рассказывает о Гражданской войне в США, длившейся в период с 1861 по 1865 год. Главной героиней картины является Скарлетт О'Хара, которая пытается выжить в период междуусобиц и найти своею любовь, ее сыграла актриса Вивьен Ли.
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Фильмы , Унесённые ветром , Вивьен Ли
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