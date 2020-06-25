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Подводные опасности: в Сети появилась новая фотография со съемок фильма «Аватар-2» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
В Сети появилась новое фото со съемок «Аватара-2»
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер фильма «Аватар-2» Джон Ландау продолжает радовать своих подписчиков новыми кадрами со съемочной площадки блокбастера. Съемочная группа возобновила работы над картиной в Новой Зеландии, несмотря на эпидемию коронавируса.
На новой фотографии показаны съемки подводной сцены, в кадре Бритен Далтон верхом на непонятном устройстве пытается чувствовать себя как дома в толще воды. Можно отметить, что на мужчине костюм для захвата движения, а значит в картине в этой сцене он будет в образе представителя расы нави.
@jonplandau
Также Ландау заметил, что хотя фанаты видят этот кадр впервые, снят он был еще в прошлом году, до начала пандемии. Напомним, запланированные на апрель съемки в Новой Зеландии были отложены из-за CoViD-19, в результате съемочная группа приступила к работе совсем недавно, что явно повлияет на сроки выхода картины в прокат.
Сюжет проекта «Аватар-2» все еще неизвестен, но судя по слухам, главные герои отправятся в большое путешествие по планете Пандора.
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