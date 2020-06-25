Режиссер «Дракулы» заставлял Ривза унижать коллегу

Райдер подчеркнула, что Ривз и Хопкинс отказались оскорблять ее. По словам артистки, метод режиссера не сработал — Коппола обзывал ее "ш****й", однако слез так и не добился.

«Реакция была противоположной»,

— сказала она.

Актриса добавила, что находится с Копполой в хороших отношениях.

Ранее в июне Киану Ривз выставил на благотворительный аукцион 15-минутную беседу с собой по видеочату в приложении Zoom, сообщив, что доходы пойдут в детскую онкологическую организацию.