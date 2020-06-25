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Режиссер «Дракулы» заставлял Киану Ривза оскорблять Вайнону Райдер 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Режиссер «Дракулы» заставлял Ривза унижать коллегу
Фото: Lenta.ru
Режиссер фильма «Дракула» Фрэнсис Форд Коппола пытался заставить актеров Киану Ривза и Энтони Хопкинса оскорблять Вайнону Райдер, чтобы вызвать у актрисы слезы для сцены. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.
Райдер подчеркнула, что Ривз и Хопкинс отказались оскорблять ее. По словам артистки, метод режиссера не сработал — Коппола обзывал ее "ш****й", однако слез так и не добился.
«Реакция была противоположной»,
— сказала она.
Актриса добавила, что находится с Копполой в хороших отношениях.
Фильм «Дракула» с Райдер, Ривзом и Хопкинсом в главных ролях вышел в 1992 году. Он основан на готическом романе Брэма Стокера. В ленте также сыграли Гари Олдман и Ричард Э. Грант.
Ранее в июне Киану Ривз выставил на благотворительный аукцион 15-минутную беседу с собой по видеочату в приложении Zoom, сообщив, что доходы пойдут в детскую онкологическую организацию.
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Фильмы , Дракула , Энтони Хопкинс , Гари Олдман , Брэм Стокер , Лана Дель Рей , Фрэнсис Форд , Киану Ривз , Sunday Times
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