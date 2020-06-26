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Джонни Депп может сыграть Джокера в новом «Бэтмене» 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Депп может сыграть Джокера в новом «Бэтмене»
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.
Отмечается, что именно звезда «Пиратов Карибского моря» предстанет в роли заклятого врага супергероя — Джокера. Режиссером ленты будет Тим Бёртон. По слухам, Депп присоединился к проекту в том числе по причине давнего знакомства с режиссером.
Однако у создателей ленты есть и другие кандидаты на роль Джокера, но Депп является наиболее вероятным претендентом.
Уточняется, что в России новый фильм должен выйти на экраны 24 июня 2021 года.
Напомним, что франшизе о супергерое из Вселенной DC скоро исполнится 25 лет. Новый фильм станет игровой адаптацией полнометражной картины.
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Фильмы , Бэтмен , Джонни Депп , Тим Бертон
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