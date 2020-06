Депп может сыграть Джокера в новом «Бэтмене»

Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что именно звезда «Пиратов Карибского моря» предстанет в роли заклятого врага супергероя — Джокера. Режиссером ленты будет Тим Бёртон . По слухам, Депп присоединился к проекту в том числе по причине давнего знакомства с режиссером.

Однако у создателей ленты есть и другие кандидаты на роль Джокера, но Депп является наиболее вероятным претендентом.

Уточняется, что в России новый фильм должен выйти на экраны 24 июня 2021 года.

Напомним, что франшизе о супергерое из Вселенной DC скоро исполнится 25 лет. Новый фильм станет игровой адаптацией полнометражной картины.