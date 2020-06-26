Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Лучшие хорроры, основанные на реальных событиях 

Мира Маркина 4 часа назад
Фильмы ужасов, в основу которых легли реальные истории из жизни, привлекают гораздо больше зрителей, чем те, что являются лишь плодом фантазии режиссеров и сценаристов. О самых ярких и пугающих из них — в материале "Рамблера".

"Избави нас от лукавого", 2014

Кадр из фильма "Избави нас от лукавого"
Долгое время нью-йоркский полицейский не может раскрыть ряд мистических преступлений. Отчаявшись окончательно, герой обращается за помощью к священнику, чтобы тот изгнал потусторонние силы.
Мистический триллер снят по мотивам книги "Остерегайтесь ночи". Ее автор — бывший полицейский Ральф Сарчи. В своем произведении он в деталях рассказывает о сверхъестественных ситуациях, с которыми ему пришлось столкнуться за время службы.

"Съеденные заживо", 1976

Кадр из фильма "Съеденные заживо"
Неподалеку от луизианских болот находится старый отель, владелец которого завел себе крокодила. Но не просто так: герой кормит хищника постояльцами, которые нарушают правила.
Картина основана на истории реального маньяка по прозвищу Синяя Борода. Мужчина орудовал в 30-е годы XX века: американец держал собственный бар, на территории которого был пруд с аллигаторами. Если верить легендам, убийца скармливал животным труппы своих жертв. Однако достоверных фактов, подтверждающих это, следствию найти не удалось.

"Волчья яма", 2005

Кадр из фильма "Волчья яма"
Группа студентов едет в Австралию, чтобы найти кратер, который образовался из-за падения метеорита. По преданию, место хранит множество тайн, которые героям предстоит раскрыть.
В основу фильма легла история австралийского маньяка Айвана Милата, который похищал и убивал туристов. Он был пойман и пожизненно осужден.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Избави нас от лукавого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
03:15
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
Актеры
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
13:53
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
Актеры
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
12:37
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
Актеры
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
03:37
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Актеры Сериалы
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
10:07
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
ТВ
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение