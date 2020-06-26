Лучшие хорроры, основанные на реальных событиях 

Фильмы ужасов, в основу которых легли реальные истории из жизни, привлекают гораздо больше зрителей, чем те, что являются лишь плодом фантазии режиссеров и сценаристов. О самых ярких и пугающих из них — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Избави нас от лукавого"

Долгое время нью-йоркский полицейский не может раскрыть ряд мистических преступлений. Отчаявшись окончательно, герой обращается за помощью к священнику, чтобы тот изгнал потусторонние силы.

Мистический триллер снят по мотивам книги "Остерегайтесь ночи". Ее автор — бывший полицейский Ральф Сарчи. В своем произведении он в деталях рассказывает о сверхъестественных ситуациях, с которыми ему пришлось столкнуться за время службы.

"Съеденные заживо", 1976

Кадр из фильма "Съеденные заживо"

Неподалеку от луизианских болот находится старый отель, владелец которого завел себе крокодила. Но не просто так: герой кормит хищника постояльцами, которые нарушают правила.

Картина основана на истории реального маньяка по прозвищу Синяя Борода. Мужчина орудовал в 30-е годы XX века: американец держал собственный бар, на территории которого был пруд с аллигаторами. Если верить легендам, убийца скармливал животным труппы своих жертв. Однако достоверных фактов, подтверждающих это, следствию найти не удалось.

"Волчья яма", 2005

Кадр из фильма "Волчья яма"

Группа студентов едет в Австралию, чтобы найти кратер, который образовался из-за падения метеорита. По преданию, место хранит множество тайн, которые героям предстоит раскрыть.

В основу фильма легла история австралийского маньяка Айвана Милата, который похищал и убивал туристов. Он был пойман и пожизненно осужден.