Робот впервые сыграет главную роль в фильме 

Робот с искусственным интеллектом впервые снимется в кино в главной роли. Так, робот Эрика, созданный Хироси Исигуро и Кохей Огава, станет главным героем нового научно-фантастического боевика "b".

По данным западных СМИ, сюжет картины развернется вокруг ученого, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК и вдруг понимает, что его работа принесет людям больше зла. Позже ученый поможет сбежать из лаборатории и роботу-Эрике, которую он сам же и создал.

"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — пояснил продюсер проекта Сэма Хозе.

Предполагается, что бюджет картины составит 70 миллионов долларов, а съемки начнутся в 2021 году в Европе.