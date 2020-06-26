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Робот впервые сыграет главную роль в фильме 

Диана Товсепова 4 часа назад
Робот с искусственным интеллектом впервые снимется в кино в главной роли. Так, робот Эрика, созданный Хироси Исигуро и Кохей Огава, станет главным героем нового научно-фантастического боевика "b".
По данным западных СМИ, сюжет картины развернется вокруг ученого, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК и вдруг понимает, что его работа принесет людям больше зла. Позже ученый поможет сбежать из лаборатории и роботу-Эрике, которую он сам же и создал.
"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — пояснил продюсер проекта Сэма Хозе.
Предполагается, что бюджет картины составит 70 миллионов долларов, а съемки начнутся в 2021 году в Европе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших хоррорах, основанных на реальных событиях.
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