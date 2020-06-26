Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Какой фильм повлиял на спасение экипажа «Аполлона-13» 

Мария Сергеева 5 часов назад
Фильм, повлиявший на спасение экипажа «Аполлона-13»
Фото: Кадр из фильма "Потерянные"
На исправление чрезвычайной ситуации на борту "Аполлона-13" повлиял фильм "Потерянные", вышедший в 1969 году. Когда состоялась премьера картины на Луне уже побывали "Аполлон-11" и "Аполлон-12", а через несколько месяцев был запланирован старт следующего космического корабля. "Рамблер" рассказывает, как фантастическая драма Джона Стерджеса о спасении трех астронавтов, застрявших на орбите с ограниченным запасом кислорода смогла повлиять на решение проблемы на борту "Аполлона-13".
Экипажу корабля надлежало провести процедуру криогенного перемешивания в кислородных и водородных баках, однако тут сработал датчик о повышении уровня жидкого кислорода. Астронавты решили дождаться завершения трансляции на Землю, чтобы исправить возникшую проблему. Но далее последовал взрыв кислородного бака №2 и выход из строя двух из трех батарей топливных элементов, что спровоцировало сбой электроснабжения. Высадка на Луну стала невозможной, а жизнь экипажа оказалась под угрозой.
Астронавты приняли решение вернуться на Землю, однако сделать это в условиях нехватки электричества, воды и кислорода было очень трудной задачей. Лунный модуль, рассчитанный на работу двух человек в течение полутора суток должен был обеспечивать трех человек на протяжении четырех дней.
Инженер из команды наземной технической поддержки Джерри Вудфил незадолго до аварии посмотрел киноленту "Потерянные", что помогло ему в рассуждениях над решением проблемы. Например, астронавтам посоветовали подзарядить батареи от запасного комплекта, а вопрос с поглощением выдыхаемого углекислого газа решили с помощью аппарата из канистр с гидроксидом лития, упаковок от костюмов, носков и изоленты.
Видео дня. Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Комментарии 4
Фильмы , Джон Стерджес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
03:15
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
Актеры
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
13:53
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
Актеры
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
12:37
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
Актеры
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
03:37
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Актеры Сериалы
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
10:07
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
ТВ
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение