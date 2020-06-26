Фильм, повлиявший на спасение экипажа «Аполлона-13»

На исправление чрезвычайной ситуации на борту "Аполлона-13" повлиял фильм "Потерянные", вышедший в 1969 году. Когда состоялась премьера картины на Луне уже побывали "Аполлон-11" и "Аполлон-12", а через несколько месяцев был запланирован старт следующего космического корабля. "Рамблер" рассказывает, как фантастическая драма Джона Стерджеса о спасении трех астронавтов, застрявших на орбите с ограниченным запасом кислорода смогла повлиять на решение проблемы на борту "Аполлона-13".

Экипажу корабля надлежало провести процедуру криогенного перемешивания в кислородных и водородных баках, однако тут сработал датчик о повышении уровня жидкого кислорода. Астронавты решили дождаться завершения трансляции на Землю, чтобы исправить возникшую проблему. Но далее последовал взрыв кислородного бака №2 и выход из строя двух из трех батарей топливных элементов, что спровоцировало сбой электроснабжения. Высадка на Луну стала невозможной, а жизнь экипажа оказалась под угрозой.

Астронавты приняли решение вернуться на Землю, однако сделать это в условиях нехватки электричества, воды и кислорода было очень трудной задачей. Лунный модуль, рассчитанный на работу двух человек в течение полутора суток должен был обеспечивать трех человек на протяжении четырех дней.

Инженер из команды наземной технической поддержки Джерри Вудфил незадолго до аварии посмотрел киноленту "Потерянные", что помогло ему в рассуждениях над решением проблемы. Например, астронавтам посоветовали подзарядить батареи от запасного комплекта, а вопрос с поглощением выдыхаемого углекислого газа решили с помощью аппарата из канистр с гидроксидом лития, упаковок от костюмов, носков и изоленты.