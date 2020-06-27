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Как путаны оценили фильм «Интердевочка» 

Мария Сергеева 1 час назад
Как проститутки оценили фильм «Интердевочка»
Фото: Кадр из фильма "Интердевочка"
Мелодраматический фильм "Интердевочка" вышел благодаря автору одноименной повести Владимиру Кунину, который некогда проживал в Варшаве, постоянно наблюдая за девушками, находящимися в поисках иностранных клиентов. Тогда он и загорелся идеей написать историю о валютных проститутках. А реализовать задумку на экране помог режиссер-фронтовик Петр Тодоровский, который не побоялся скандального произведения. Оказалось, что постановщика уговорила его жена Мира, которая также договорилась о финансовом партнерстве со шведской компанией. О том, как на премьеру картины отреагировали настоящие девушки по вызову, и какова была концовка шведской версии фильма — в материале "Рамблера".
После премьеры картины путаны завалили автора письмами. Одно из них, коллективное, Кунин даже повесил над рабочим столом. заканчивалось оно следующими словами:
«…девочки всю ночь читали, плакали и на работу не ходили» — писали путаны.
Во время съемок сцены в отделении милиции актрисы полюбопытствовали, кто из них больше всего похож на ночную бабочку. Ответ их ошарашил: стражи правопорядка указали на ассистентку костюмера, выглядевшую гораздо скромнее загримированных девушек.
Примечательно, что финал советской версии был продиктован киноруководством, а для шведского проката была представлена односерийная версия с измененным концом, согласно которому, героиня уезжает на машине в неизвестность. Правда, свет данная версия так и не увидела из-за банкротства шведской компании.
Показ картины прошел с оглушительным успехом, сопровождающимся соответствующим новостным сопровождением в СМИ. Владимир Кунин получил множество предложений продолжить историю, однако он счел необходимым поставить точку, поскольку сейчас сотня долларов уже не такая большая сумма, да и более доходных профессий, чем валютная проституция, прибавилось, а заканчивать историю главной героини хэппи-эндом, по его мнению, было бы крайней нелепостью.
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Комментарии
Фильмы , Владимир Кунин , Петр Тодоровский
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