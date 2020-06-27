Какие страсти разгорались за кадром «Девчат» 

Комедийная мелодрама Юрия Чулюкина "Девчата" по одноименной повести Бориса Бледного фактически создавалась без бдительного надзора киночиновников: режиссера после его первой комедии "Неподдающиеся" ценили на "Мосфильме", поэтому вмешательство происходило только по части выбора актеров. "Рамблер" рассказывает, что происходило за кадром картины.

Постановщик рассматривал на роль Ильи Ковригина актера Владимира Трещалова , однако кандидатуру не утвердили, поскольку Николай Рыбников как народный любимец гарантировал "Девчатам" успех, да и сам артист походил на своего героя, задирающего нос.

Так, например, он не смог договориться со своей партнершей Надеждой Румянцевой , которая, по его мнению, "не дотягивала" до планки признанной кинозвезды. Актер не мог воспринимать ее как равную, поэтому между коллегами часто происходили ссоры, равно как и у их героев.

Акцент Чулюкин сделал на личных отношениях героев, подчеркивая, что главное здесь не трудовая романтика или комсомольские подвиги, а девушки. Так и премьеру фильма подвели к Международному женскому дню.

Некоторые проблемы возникли с актрисой на роль Анфисы. Среди претенденток была Клара Лучко и Валентина Лановая, но утвердили Светлану Дружинину . Впрочем, после первого отснятого материала, который продемонстрировали руководству "Мосфильма", актрису захотели заменить, поскольку зрители не поверят, что Ковригин променял такую красотку на пигалицу Тоську.

За Дружинину вступились все актрисы "Девчат" и художественный руководитель фильма Юлий Райзман , который посоветовал постановщику убрать все крупные планы девушки, чтобы смягчить сногсшибательный эффект.