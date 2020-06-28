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В Голливуде снимут фильм о начале пандемии коронавируса 

Teleprogramma.pro и ещё 5 4 часа назад
В Голливуде снимут фильм о начале пандемии
Фото: Teleprogramma.pro
Хотя пандемия коронавируса вызывает все меньше паники как в России, так и по всему миру, нельзя отрицать, что распространение CoViD-19 оказалось неожиданным. Если в начале 2020 года жители планеты лишь с легкой опаской смотрели на Китай, то чуть позже в ужасе были уже все. По этому поводу голливудская компания SK Global Entertainment решила начать работу над фильмом, посвященном пандемии.
Сюжет картины будет посвящен первым неделям, за которые вирус сумел распространиться от одного человека до тысяч заболевших. Также лента будет активно освещать работу врачей. столкнувшихся с невиданной ранее угрозой.
Съемки планируют начать в следующем году в Китае, но только если власти страны будут не против. Никаких подробностей об актерском составе или предполагаемой дате выхода пока нет, сообщает издание Wall Street Journal.
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