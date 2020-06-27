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Создатели «Симпсонов» запретили белым актерам озвучивать темнокожих 

Александра Нечаева 16 минут назад
Белым запретили говорить за темнокожих в «Симпсонах»
Фото: Кадр из мультфильма "Симпсоны"
Накануне американский актер Майк Генри заявил, что отказывается озвучивать темнокожего персонажа в мультсериале, с которым они отлично «ладили» прежде. Актер на протяжении двадцати лет озвучивал Кливленда Брауна, но свое решение объяснил тем, что пришел к мысли о том, что небелых персонажей должны озвучивать артисты с соответствующим цветом кожи.
Вскоре после этого создатели «Симсонов» объявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей в сериале, а также вообще героев, принадлежащих к другим расам.
"В будущем в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей",
— объявили авторы мультфильма, слова которых приводит издание Deadline.
Стоит отметить, что ранее «Симпсонов» уже обвиняли в расизме, отмечая, что один из второстепенных персонажей искажает правдивый образ американского индейца. Отличительной чертой героя является ярко выраженный индийский акцент.
Ранее "Рамблер" писал о том, что робот впервые сыграет главную роль в фильме.
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Фильмы , Симпсоны , Майк Генри
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