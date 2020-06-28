Фильм, который переполошил весь кинематограф 

Американская историческая драма "Распутин и императрица", снятая Ричардом Болеславским , переполошила в 1932 году весь кинематограф. Картина о возвышении и убийстве Григория Распутина стала тем звеном, после которого в кино привнесли новую юридическую норму. О том, как премьера фильма принесла киностудии MGM грандиозные убытки, сопряженные с судебными исками — в материале "Рамблера".

Дело в том, что по сюжету княгиня Наташа (прототип — княгиня Ирина Романова-Юсупова) подверглась насилию со стороны Распутина, став его любовницей. Прототипом князя Павла Чегодаева стал князь Феликс Юсупов. То, что впоследствии сценарист Чарльз МакАртур заменил их имена на вымышленные не избавило Юсуповых от аналогии с киноперсонажами: о сходстве писала даже The New York Times.

Князь Феликс Юсупов с женой Ириной Александровной Романовой . Фото: Открытые источники

Князь Юсупов действительно имел отношение к убийству Распутина и не возражал против экранизации этой детали, однако со сценами о любовной связи "княгини Наташи" смириться не мог. Так, в 1933 году в лондонский суд поступил иск против MGM (на тот момент безоговорочного лидера голливудской киноиндустрии) о распространении порочащих сведений и клевете.

Присяжные согласились с тем, что иск к кинокомпании оправдан, в результате чего MGM принесла Юсуповой извинения и заявила, что княгиня Наташа — вымышленный персонаж, который не имеет ничего общего с реальными людьми.

Общая сумма компенсаций, полученных Юсуповыми, в переводе на современные деньги составила около 3 млн долларов. Кроме того, из картины вырезали порочащие честь княгини сцены, что превратило сюжет в нечто непонятное. Также процесс имел большое значения для кинематографа: с тех пор в титры голливудских фильмов начали включать отказ от ответственности — "Все имена и события в произведении вымышленны, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны".