Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильм, который переполошил весь кинематограф 

Мария Сергеева 5 часов назад
Фильм, который переполошил весь кинематограф
Фото: Кадр из фильма "Распутин и императрица"
Американская историческая драма "Распутин и императрица", снятая Ричардом Болеславским, переполошила в 1932 году весь кинематограф. Картина о возвышении и убийстве Григория Распутина стала тем звеном, после которого в кино привнесли новую юридическую норму. О том, как премьера фильма принесла киностудии MGM грандиозные убытки, сопряженные с судебными исками — в материале "Рамблера".
Дело в том, что по сюжету княгиня Наташа (прототип — княгиня Ирина Романова-Юсупова) подверглась насилию со стороны Распутина, став его любовницей. Прототипом князя Павла Чегодаева стал князь Феликс Юсупов. То, что впоследствии сценарист Чарльз МакАртур заменил их имена на вымышленные не избавило Юсуповых от аналогии с киноперсонажами: о сходстве писала даже The New York Times.
Князь Феликс Юсупов с женой Ириной Александровной Романовой. Фото: Открытые источники
Князь Юсупов действительно имел отношение к убийству Распутина и не возражал против экранизации этой детали, однако со сценами о любовной связи "княгини Наташи" смириться не мог. Так, в 1933 году в лондонский суд поступил иск против MGM (на тот момент безоговорочного лидера голливудской киноиндустрии) о распространении порочащих сведений и клевете.
Присяжные согласились с тем, что иск к кинокомпании оправдан, в результате чего MGM принесла Юсуповой извинения и заявила, что княгиня Наташа — вымышленный персонаж, который не имеет ничего общего с реальными людьми.
Общая сумма компенсаций, полученных Юсуповыми, в переводе на современные деньги составила около 3 млн долларов. Кроме того, из картины вырезали порочащие честь княгини сцены, что превратило сюжет в нечто непонятное. Также процесс имел большое значения для кинематографа: с тех пор в титры голливудских фильмов начали включать отказ от ответственности — "Все имена и события в произведении вымышленны, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны".
Видео дня. Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Комментарии
Фильмы , Ирина Романова , Григорий Распутин , Ричард Болеславский , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как проститутки оценили фильм «Интердевочка»
Как проститутки оценили фильм «Интердевочка»
Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
03:15
Дольф Лундгрен женится на ровеснице дочери
Актеры
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
13:53
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
Актеры
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
12:37
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
Актеры
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
03:37
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Актеры Сериалы
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
10:07
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
ТВ
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение