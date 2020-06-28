Что известно о плагиате, касающемся Гарри Поттера 

За все время с момента выхода книг про Гарри Поттера и вплоть до 2009 года кто только не пытался доказать, что Джоан Роулинг не сама придумала идею о мире волшебства, какой задумка предстала в книгах и фильмах. "Рамблер" приводит наиболее яркие претензии в адрес писательницы.

"Тролль"

Фильм ужасов 1986 года повествует о главном герое Гарри Поттере-младшем, который на протяжении всего хронометража сталкивается с волшебством и сказочными существами. Создатели киноленты заявляли о плагиате со стороны Роулинг, а также обещали выпустить приквел под названием "Тролль: Восхождение Гарри Поттера", но задумка так и осталась неосуществленной.

Подделка документов

В 2002 году американская писательница Нэнси Стоффер обвинила свою британскую коллегу в использовании сюжетных ходов и героев, а также некоторых слов, изобретенных ей. В процессе судебных слушаний выяснилось, что Стоффер предоставила недостоверную информацию и документы. В результате истца обязали выплатить $50 000 штрафа за попытку обмануть суд и возместить Роулинг часть расходов на адвокатов.

"Волшебник Вилли"

В 2009 году всплыла еще одна история о плагиате со стороны Роулинг: схожие моменты между историей о "Мальчике, который выжил" и книгой Эдриана Джейкобса нашли родственники последнего, а сам писатель к тому моменту был мертв уже 12 лет. Наследники решили доказать, что немалую часть сюжета "Кубка огня" Роулинг взяла из "Волшебника Вилли". Среди сходств было: соревнование волшебников, в процессе которого герои спасали близкого человека от мифических существ (у Джейкобса — кентавры, у Роулинг — русалки); персонажи играли в магические шахматы, читали волшебные газеты и посещали специальную тюрьму для колдунов. Иск семьи отклонили в 2011 году.