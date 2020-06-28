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3 самых лучших советских детектива 

Анастасия Иванова 6 часов назад
3 самых лучших советских детектива
Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Запутанные истории, загадочные исчезновения и неожиданные финалы, — все, что так ценят любители детективов. Советским режиссерам удалось покорить зрителей своими захватывающими картинами. "Рамблер" делится подборкой лучших фильмов этого жанра.

"Ищите женщину"

Кадр из фильма "Ищите женщину"
"Ищите женщину" — комедийный детектив 1982 года, снятый по пьесе "История одного убийства" французского писателя Робера Тома. В ленте рассказывается про преступление в нотариальной конторе. Телефонистка Алиса Постик задержалась на работе, когда внезапно в комнату с ножом в спине вошел ее начальник, мэтр Роше, и свалился на стол. Женщина упала в обморок, а когда пришла в себя, никаких следов преступления не осталось. В фильме сыграли Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Леонид Ярмольник, Александр Абдулов и другие известные советские актеры.

"Десять негритят"

Кадр из фильма "Десять негритят"
"Десять негритят" — советская экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Картину снял режиссер Станислав Говорухин в 1988 году. Незнакомых друг с другом людей пригласили на уединенный остров. Однако самого хозяина дома, разославшего приглашения, там не оказалось. Вместо него — неизвестный голос, который обвинил каждого из присутствующих в убийстве.

"Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — классическая детективная история. Но советская экранизация произведений Артура Конан Дойля особенно любима зрителями. Талант Василия Ливанова в роли сыщика восхитил даже иностранных критиков. Самой захватывающей частью из серии фильмов считается "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей".
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Комментарии 16
Фильмы , Софико Чиаурели , Станислав Говорухин , Василий Ливанов , Леонид Ярмольник , Шерлок Холмс , Артур , Леонид Куравлев
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