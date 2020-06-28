3 самых лучших советских детектива 

Запутанные истории, загадочные исчезновения и неожиданные финалы, — все, что так ценят любители детективов. Советским режиссерам удалось покорить зрителей своими захватывающими картинами. "Рамблер" делится подборкой лучших фильмов этого жанра.
"Ищите женщину"
Кадр из фильма "Ищите женщину"
"Ищите женщину" — комедийный детектив 1982 года, снятый по пьесе "История одного убийства" французского писателя Робера Тома. В ленте рассказывается про преступление в нотариальной конторе. Телефонистка Алиса Постик задержалась на работе, когда внезапно в комнату с ножом в спине вошел ее начальник, мэтр Роше, и свалился на стол. Женщина упала в обморок, а когда пришла в себя, никаких следов преступления не осталось. В фильме сыграли Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Леонид Ярмольник, Александр Абдулов и другие известные советские актеры.
"Десять негритят"
Кадр из фильма "Десять негритят"
"Десять негритят" — советская экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Картину снял режиссер Станислав Говорухин в 1988 году. Незнакомых друг с другом людей пригласили на уединенный остров. Однако самого хозяина дома, разославшего приглашения, там не оказалось. Вместо него — неизвестный голос, который обвинил каждого из присутствующих в убийстве.
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — классическая детективная история. Но советская экранизация произведений Артура Конан Дойля особенно любима зрителями. Талант Василия Ливанова в роли сыщика восхитил даже иностранных критиков. Самой захватывающей частью из серии фильмов считается "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей".