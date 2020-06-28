3 самых лучших советских детектива 

Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

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Запутанные истории, загадочные исчезновения и неожиданные финалы, — все, что так ценят любители детективов. Советским режиссерам удалось покорить зрителей своими захватывающими картинами. "Рамблер" делится подборкой лучших фильмов этого жанра.

"Ищите женщину"

Кадр из фильма "Ищите женщину"

Леонид Куравлев, "Ищите женщину" — комедийный детектив 1982 года, снятый по пьесе "История одного убийства" французского писателя Робера Тома. В ленте рассказывается про преступление в нотариальной конторе. Телефонистка Алиса Постик задержалась на работе, когда внезапно в комнату с ножом в спине вошел ее начальник, мэтр Роше, и свалился на стол. Женщина упала в обморок, а когда пришла в себя, никаких следов преступления не осталось. В фильме сыграли Софико Чиаурели Леонид Ярмольник , Александр Абдулов и другие известные советские актеры.

"Десять негритят"

Кадр из фильма "Десять негритят"

"Десять негритят" — советская экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Картину снял режиссер Станислав Говорухин в 1988 году. Незнакомых друг с другом людей пригласили на уединенный остров. Однако самого хозяина дома, разославшего приглашения, там не оказалось. Вместо него — неизвестный голос, который обвинил каждого из присутствующих в убийстве.

"Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"